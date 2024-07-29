Alzheimer teşhisinde kan testi yüzde 90 doğru sonuç veriyor

Yeni bir araştırmaya göre hafıza sorunlarına Alzheimer’ın sebep olup olmadığını anlamak için yapılan basit bir kan testi yaklaşık yüzde 90 doğru teşhis koyuyor.

Araştırmacıların incelediği Alzheimer hastalarının beynindeki protein kümelerini gösteren renkli geçirimli elektron mikroskobu. Fotoğraf: Thomas Deerinck, NCMIR / Science Source.

Alzheimer hastalığını demans uzmanları yüzde 73, doktorlarsa yüzde 61 civarında doğru teşhis ediyor. Fakat bu süreçler uzun sürüyor, cep yakıyor ve potansiyel hasta için hırpalayıcı olabiliyor. Alzheimer’ın daha hızlı ve ucuz teşhisini arayan çalışmalar sonucu, hızlıca teşhis koyabilen basit bir kan testi geliştirildi.

The Washington Post’a konuşan University of Otago’da sinirbilimci Cliff Abraham, ”Hızla genişleyen literatüre iyi bir katkı olsa da büyük bir devrim sayılmaz” dedi.

Araştırmacılar bilişsel semptomlar gösteren yaş ortalaması 74 olan hastalardan veri topladı. Bu kişilerin yüzde 23’ünde subjektif bilişsel gerileme, yüzde 44’ünde hafif bilişsel bozukluk, yüzde 33’ünde ise demans vardı.

Alzheimer hastalarının kanındaki ‘p-tau217’ ve ‘amiloid beta’ proteinleri ölçüldü. Bu proteinlerin artarak nöronlara saldırması Alzheimer’ın işaretlerinden biri.

”Kan testlerinin klinik kontrollerden daha doğru sonuç verdiği aşikar, ama şaşırtıcı da değil. Sonuçta klinikteki bilişsel testler beyin sağlığına ilişkin sadece dolaylı bilgiler alıyor” dedi Abraham.

Alzheimer hastalığı hafif hafıza kayıplarıyla başlayarak hastanın diyalog kurma becerisini kaybetmesine kadar ilerleyebiliyor.