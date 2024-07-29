  • BIST 10733.75
  • Altın 2540.29
  • Dolar 33.0053
  • Euro 35.7696
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Alzheimer teşhisinde kan testi yüzde 90 doğru sonuç veriyor

» »
Yeni bir araştırmaya göre hafıza sorunlarına Alzheimer’ın sebep olup olmadığını anlamak için yapılan basit bir kan testi yaklaşık yüzde 90 doğru teşhis koyuyor.
Alzheimer teşhisinde kan testi yüzde 90 doğru sonuç veriyor
Araştırmacıların incelediği Alzheimer hastalarının beynindeki protein kümelerini gösteren renkli geçirimli elektron mikroskobu. Fotoğraf: Thomas Deerinck, NCMIR / Science Source.

Alzheimer hastalığını demans uzmanları yüzde 73, doktorlarsa yüzde 61 civarında doğru teşhis ediyor. Fakat bu süreçler uzun sürüyor, cep yakıyor ve potansiyel hasta için hırpalayıcı olabiliyor. Alzheimer’ın daha hızlı ve ucuz teşhisini arayan çalışmalar sonucu, hızlıca teşhis koyabilen basit bir kan testi geliştirildi.

The Washington Post’a konuşan University of Otago’da sinirbilimci Cliff Abraham, ”Hızla genişleyen literatüre iyi bir katkı olsa da büyük bir devrim sayılmaz” dedi.

Araştırmacılar bilişsel semptomlar gösteren yaş ortalaması 74 olan hastalardan veri topladı. Bu kişilerin yüzde 23’ünde subjektif bilişsel gerileme, yüzde 44’ünde hafif bilişsel bozukluk, yüzde 33’ünde ise demans vardı.

Alzheimer hastalarının kanındaki ‘p-tau217’ ve ‘amiloid beta’ proteinleri ölçüldü. Bu proteinlerin artarak nöronlara saldırması Alzheimer’ın işaretlerinden biri.

”Kan testlerinin klinik kontrollerden daha doğru sonuç verdiği aşikar, ama şaşırtıcı da değil. Sonuçta klinikteki bilişsel testler beyin sağlığına ilişkin sadece dolaylı bilgiler alıyor” dedi Abraham.

Alzheimer hastalığı hafif hafıza kayıplarıyla başlayarak hastanın diyalog kurma becerisini kaybetmesine kadar ilerleyebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Farelerin ömrünü uzatan ilaç insanların yaşlanmasını da yavaşlatabilir21 Temmuz 2024 Pazar 18:58
  • Araştırma: Ekran süresini azaltmak çocuklara iyi geliyor21 Temmuz 2024 Pazar 18:38
  • Bisiklet kullananlara bir iyi bir kötü haber21 Temmuz 2024 Pazar 17:53
  • Lopez 55 yaşında21 Temmuz 2024 Pazar 14:46
  • Aşırı sıcaklarda az su içmek kalp krizlerine yol açabilir18 Temmuz 2024 Perşembe 21:35
  • Denize girenler dikkat: İşte denizden gelen hastalıklar17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:46
  • Vedat Kaner Vakfı 2024-2025 yılı yükseköğrenim destek bursu başvuruları başlıyor16 Temmuz 2024 Salı 11:39
  • 6 adımda spor sakatlanmalarını önleyin! 15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:01
  • Çok yemenizin nedeni gerçekten fiziksel mi yoksa psikolojik mi?13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:08
  • İngiltere’de beş başbakan deviren kedi Larry hala görev başında08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti