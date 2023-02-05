Anastasiadis ‘AB Mülteciler Olağanüstü Zirvesi’ için Brüksel’e gidiyor

Fileleftheros’a göre, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, artan mülteci akışından Güney Kıbrıs’ın payına orantısız yük düştüğü tezini anlatacak Rum liderin, Türkiye’yi de mülteciler meselesini “araç haline getirmekle” suçlayacağı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ın son 5 yıl içerisinde en yüksek oranda sığınma başvurusu alan AB ülkesi haline geldiği ve siyasi sığınma başvuruları ve uluslararası koruma statüsü verilen mülteci sayısının Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 6’sına eriştiği belirtilen haberde, mültecilerin yüzde 95’inin Türkiye ve KKTC üzerinden Güney’e ulaştığı öne sürüldü.