Anastasiadis: “Lübnan’la tam dayanışma içindeyiz”

Rum lider Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın Lübnan’la tam dayanışma içinde bulunduğunu ve her türlü acil yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Anastasiadis, Beyrut’taki büyük patlama dolayısıyla dün Lübnan’ın Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis taziye defterine, şu ifadeleri yazdı:

“4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut’ta meydana gelen büyük patlama dolayısıyla Lübnan halkına ve hükümetine derin bir acıyla, gönülden taziyelerimizi iletiyorum. Dualarımız ve kalbimiz patlamada hayatlarını kaybedenlerin, yaralananların aileleriyle ve bu büyük trajediden etkilenenlerledir. Bu acılı günlerde dost Lübnan halkının kayıp ve acıları Kıbrıs halkının acılarıdır.”