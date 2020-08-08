  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Anastasiadis: “Lübnan’la tam dayanışma içindeyiz”

» »
Anastasiadis: “Lübnan’la tam dayanışma içindeyiz”
Anastasiadis: “Lübnan’la tam dayanışma içindeyiz”

Rum lider Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın Lübnan’la tam dayanışma içinde bulunduğunu ve her türlü acil yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Anastasiadis, Beyrut’taki büyük patlama dolayısıyla dün Lübnan’ın Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis taziye defterine, şu ifadeleri yazdı:

“4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut’ta meydana gelen büyük patlama dolayısıyla Lübnan halkına ve hükümetine derin bir acıyla, gönülden taziyelerimizi iletiyorum. Dualarımız ve kalbimiz patlamada hayatlarını kaybedenlerin, yaralananların aileleriyle ve bu büyük trajediden etkilenenlerledir. Bu acılı günlerde dost Lübnan halkının kayıp ve acıları Kıbrıs halkının acılarıdır.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 13 yeni vaka!06 Ağustos 2020 Perşembe 18:58
  • Kıbrıs’ta yeni bir kemirgen türünün varlığı keşfedildi06 Ağustos 2020 Perşembe 18:56
  • Kıbrıs Türk Toprağına İzinsiz İnşaat06 Ağustos 2020 Perşembe 14:26
  • Eski Polis Silahla Av Köpeğini Vurdu06 Ağustos 2020 Perşembe 14:25
  • Güney Kıbrıs’ta Otellerin Doluluk Oranı Ortalama %25 olarak açıklandı.06 Ağustos 2020 Perşembe 13:50
  • Rum Yönetimi Aleyhinde Dava Açan Yunanlar İçin Teminat Zorunluluğu Kararı Alındı06 Ağustos 2020 Perşembe 13:35
  • Güney Kıbrıs İrlanda’nın “Yeşil Seyahat Listesinden” Çıkarıldı06 Ağustos 2020 Perşembe 12:42
  • Tatar’ın Ankara ve İstanbul Ziyareti İle Arıklı ve Ataoğlu’nun Temasları Rum Basınında06 Ağustos 2020 Perşembe 12:25
  • Güney Kıbrıs İle İsrail Arasında “Isaı” Yatağı İçin Yapılan Görüşmeler İlerliyor06 Ağustos 2020 Perşembe 12:04
  • Dimitriadis, Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’nın Mallarıyla İlgili Davayı Değerlendirdi06 Ağustos 2020 Perşembe 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti