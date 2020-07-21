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Anastasiadis Paris’e Gidiyor

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Anastasiadis Paris’e Gidiyor
Anastasiadis Paris’e Gidiyor

Brüksel’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Paris’e giderek Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un, Brüksel’deki Avrupa Konseyi çalışmaları sırasında yaptığı davetle Paris’e gideceğini yazdı

Habere göre iki yetkili arasındaki görüşmede, iki ülkenin ortak endişeler taşıdığı Avrupa Birliği konularının yanı sıra, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin faaliyetlerinin ele alınması bekleniyor.

Gazete, Fransa’nın Türkiye’ye karşı tedbirlerin alınmasını isteyen ülkeler arasında bulunduğunu da anımsattı.

SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI KONSEYİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nin bugün yapılacak toplantısının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Brüksel’de olması nedeniyle ertelendiğini yazdı.

Gazete, Brüksel’deki Avrupa Konseyi çalışmalarının dün akşam saatlerine kadar sürdüğüne dikkati çekti.

Habere göre Anastasiadis yarın Paris’e gidecek ve Perşembe günü ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek.

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