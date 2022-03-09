Anastasiadis, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Açık Cepheler Çok” başlıklı haberinde, Anastasiadis ile Pahor’un Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, tüm dünyanın dikkatinin bu savaşta olduğunu, ancak savaşın, dikkat ve mücadele gerektiren tek açık cephe olmadığını söylediklerini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa topraklarındaki ilk “işgalin” Kıbrıs’ta, Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, Pahor da batı Balkan ülkelerine ve buradaki tehlikeler ile “yeni bir Ukrayna” olasılığına işaret etti.

Anastasiadis, Pahor’u kabulünde yaptığı konuşmada, Pahor’un ziyaretinin Ukrayna’daki trajik durum devam ederken gerçekleştiğini ve bu savaşın küresel etkileri olacağını söyledi.

1974’te meydana gelen olayların sonuçlarını halen yaşamaya devam eden Kıbrıs Rum halkının, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğuna işaret eden Anastasiadis, Harkov’daki Slovenya Büyükelçiliği’ne Rus füzeleriyle saldırı yapılmasından ötürü Slovenya’ya da destek belirttiğini kaydetti.

Anastasiadis, Rus işgalinin kınanması konusunda birlik içerisinde olunması ve daha aktif rol üstlenilmesi çağrısı yaparak, artık masum insanların hayatını kaybettiği bu savaşa son verilmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre Anastasiadis, enerji güvenliğiyle ilgili olarak ise, son jeopolitik gelişmelerin kaynaklarda değişiklik olduğunu ve Doğu Akdeniz’de bağlantılar yapılmasının uygun fiyatlı enerji tedariğinin güvence altına alınmasında önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

PAHOR

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ise, Güney Kıbrıs ile Slovenya’nın Ukrayna’nın işgalini en sert şekilde kınadığını belirterek, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bu kararının uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini ve uluslararası toplumun birlik olup tepki göstermesiyle, Putin’e güçlü bir mesaj verileceğini söyledi.

Şu anda Avrupa güvenlik mimarisinin büyük tehlike altında olduğuna işaret eden Pahor, Baltık ülkelerindeki, Polonya’daki ve diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki dostlarının korkusunu anladıklarını; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya ile yaşadıkları tarihi tecrübelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre Pahor, Anastasiadis’ten dikkatini batı Balkan ülkelerindeki gelişmelere vermesini talep ederek, bunun AB için jeopolitik bir mesele olduğunu ve Ukrayna’nın AB’ye aday ülke prosedürünün hızlandırılması için birçok girişim bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise “Anastasiadis Slovenya Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Sorununu ve Türk Faaliyetlerini Görüştü” başlıklı haberinde, Anastasiadis-Pahor görüşmesindeki Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili açıklamaları öne çıkardı.

Gazete, Pahor’un Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için gösterdiği çabalara destek belirttiğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tek yanlı eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Pahor ile Güney Kıbrıs’ın iklimsel değişikliğin etkileriyle mücadele için Bölgesel Eylem Planı oluşturma girişimini ve mülteci sorununu da ele aldıklarını ifade etti.

Anastasiadis, Pahor’a Türkiye’nin Maraş’taki ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki “yasa dışı eylemleri” konusunda bilgilendirme yaptığını kaydederek, Slovenya’nın bu konudaki ilkeli duruşundan ötürü Pahor’a teşekkürlerini sundu.

Politis gazetesi “1974 ile 2022 Arasında Tarihsel Paralellikler Var” başlıklı haberinde, Pahor’un Güney Kıbrıs’taki resmi ziyareti çerçevesinde Limasol’u da ziyaret ettiğini, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis ile görüştüğünü ve Güney Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Pahor konuşmasında, Avrupa’nın geleceğinden bahsetmek istediğini; ancak şu anda konuşabileceği tek şeyin Ukrayna’daki savaş olduğunu ifade ederken, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini Kıbrıs’ta yaşananlarla bağdaştırarak, “Sorunun, tarihten ders almamak” olduğunu söyledi.

Haber, Haravgi gazetesinde de “Ukrayna Savaşı Gölgesinde İkili İlişkiler ve Kıbrıs Sorunu” başlığıyla yansıtıldı.