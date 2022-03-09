  • BIST 2.037,78
  • Altın 939.129
  • Dolar 14.6688
  • Euro 16.1625
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Anastasiadis, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor İle Görüştü

» »
Anastasiadis, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor İle Görüştü
Anastasiadis, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Açık Cepheler Çok” başlıklı haberinde, Anastasiadis ile Pahor’un Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, tüm dünyanın dikkatinin bu savaşta olduğunu, ancak savaşın, dikkat ve mücadele gerektiren tek açık cephe olmadığını söylediklerini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa topraklarındaki ilk “işgalin” Kıbrıs’ta, Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, Pahor da batı Balkan ülkelerine ve buradaki tehlikeler ile “yeni bir Ukrayna” olasılığına işaret etti.

Anastasiadis, Pahor’u kabulünde yaptığı konuşmada, Pahor’un ziyaretinin Ukrayna’daki trajik durum devam ederken gerçekleştiğini ve bu savaşın küresel etkileri olacağını söyledi.

1974’te meydana gelen olayların sonuçlarını halen yaşamaya devam eden Kıbrıs Rum halkının, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğuna işaret eden Anastasiadis, Harkov’daki Slovenya Büyükelçiliği’ne Rus füzeleriyle saldırı yapılmasından ötürü Slovenya’ya da destek belirttiğini kaydetti.

Anastasiadis, Rus işgalinin kınanması konusunda birlik içerisinde olunması ve daha aktif rol üstlenilmesi çağrısı yaparak, artık masum insanların hayatını kaybettiği bu savaşa son verilmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre Anastasiadis, enerji güvenliğiyle ilgili olarak ise, son jeopolitik gelişmelerin kaynaklarda değişiklik olduğunu ve Doğu Akdeniz’de bağlantılar yapılmasının uygun fiyatlı enerji tedariğinin güvence altına alınmasında önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

PAHOR

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ise, Güney Kıbrıs ile Slovenya’nın Ukrayna’nın işgalini en sert şekilde kınadığını belirterek, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bu kararının uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini ve uluslararası toplumun birlik olup tepki göstermesiyle, Putin’e güçlü bir mesaj verileceğini söyledi.

Şu anda Avrupa güvenlik mimarisinin büyük tehlike altında olduğuna işaret eden Pahor, Baltık ülkelerindeki, Polonya’daki ve diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki dostlarının korkusunu anladıklarını; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya ile yaşadıkları tarihi tecrübelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre Pahor, Anastasiadis’ten dikkatini batı Balkan ülkelerindeki gelişmelere vermesini talep ederek, bunun AB için jeopolitik bir mesele olduğunu ve Ukrayna’nın AB’ye aday ülke prosedürünün hızlandırılması için birçok girişim bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise “Anastasiadis Slovenya Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Sorununu ve Türk Faaliyetlerini Görüştü” başlıklı haberinde, Anastasiadis-Pahor görüşmesindeki Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili açıklamaları öne çıkardı.

Gazete, Pahor’un Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için gösterdiği çabalara destek belirttiğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tek yanlı eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Pahor ile Güney Kıbrıs’ın iklimsel değişikliğin etkileriyle mücadele için Bölgesel Eylem Planı oluşturma girişimini ve mülteci sorununu da ele aldıklarını ifade etti.

Anastasiadis, Pahor’a Türkiye’nin Maraş’taki ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki “yasa dışı eylemleri” konusunda bilgilendirme yaptığını kaydederek, Slovenya’nın bu konudaki ilkeli duruşundan ötürü Pahor’a teşekkürlerini sundu.

Politis gazetesi “1974 ile 2022 Arasında Tarihsel Paralellikler Var” başlıklı haberinde, Pahor’un Güney Kıbrıs’taki resmi ziyareti çerçevesinde Limasol’u da ziyaret ettiğini, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis ile görüştüğünü ve Güney Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Pahor konuşmasında, Avrupa’nın geleceğinden bahsetmek istediğini; ancak şu anda konuşabileceği tek şeyin Ukrayna’daki savaş olduğunu ifade ederken, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini Kıbrıs’ta yaşananlarla bağdaştırarak, “Sorunun, tarihten ders almamak” olduğunu söyledi.

Haber, Haravgi gazetesinde de “Ukrayna Savaşı Gölgesinde İkili İlişkiler ve Kıbrıs Sorunu” başlığıyla yansıtıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol’da Bir Rus Kadına Saldırı08 Mart 2022 Salı 20:38
  • Güney’de Safepass Kullanımında Değişiklikler08 Mart 2022 Salı 20:27
  • DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Covıd-19 Testi Pozitif08 Mart 2022 Salı 20:11
  • Slovenya Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Edecek07 Mart 2022 Pazartesi 16:27
  • Güney Kıbrıs’taki Bir Ankete Göre Rusya’nın İşgali İle Barış Harekatı Arasında “Büyük Benzerlik Var”07 Mart 2022 Pazartesi 15:49
  • Sharma Anastasiadis’ten “Doğru İçerikli Mektup” Talep Etti06 Mart 2022 Pazar 15:13
  • Kasulidis: Türkiye’nin AB Kararını Suistimal Etmesi Durumunda Şikayet Etmeye Hazırız06 Mart 2022 Pazar 15:05
  • Rum Hükümetinin Kararına Tepki Olarak Vasiliko’daki Enerji Merkezini Kapacataklar06 Mart 2022 Pazar 10:47
  • Güney Kıbrıs Hayvan Yemi Sıkıntısıyla Karşı Karşıya06 Mart 2022 Pazar 10:33
  • Güney Kıbrıs'ta koronadan ölenlerin sayısı güncellendi05 Mart 2022 Cumartesi 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti