  • BIST 100.339
  • Altın 275,267
  • Dolar 5,6986
  • Euro 6,3000
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

"Anastasiadis'in açıklamaları endişe verici"

»
"Anastasiadis'in açıklamaları endişe verici"
"Anastasiadis'in açıklamaları endişe verici"

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erhürman, New York'taki görüşme öncesinde Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in yaptığı açıklamaların endişe verici olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erhürman Kıbrıs konusuna ilişkin olarak, New York’taki BM Genel Kurul çalışmalarına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, Kıbrıslı Türk lider Akıncı ile gerçekleştirdikleri son görüşmelerde bir üçlü görüşmenin olası olmadığı izlenimi edindiklerini söyledi.

Son dakika değişikliği olmaması halinde Guterres’in her iki liderle ayrı ayrı görüşeceğini ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in New York öncesinde yaptığı açıklamanın endişe verici olduğunu kaydetti.

Erhürman, Anastasiadis’in müzakerelerin Türkiye’nin hidrokarbon konusundaki faaliyetleri, hükümetin de Maraş konusundaki açılımı durdurulmadan başlamayacağı açıklamasının bir ön şart anlamı taşıdığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bu çok da arzu ettiğimiz bir şey değildi. ENI ve TOTAL ile yapılan anlaşmanın gündeme gelmiş olması endişelerimizi daha da artırıyor” dedi.

Erhürman, hidrokarbon konusunun Türk tarafının önerileri, Maraş konusunun ise BM kararları çerçevesinde ele alınarak halledilebilecğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Akıncı'nın Hidrakarbon önerisine destek13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
  • Stefanu: Tek Yol BM Genel Sekreteri’nin İstediği Şekilde Müzakerelerin Yeniden Başlaması08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
  • Özersay: "Müzakerelerin sürdürülmesi istenirse, şunu garanti edebilirim; bu olmayacak"05 Temmuz 2019 Cuma 09:34
  • Özersay'dan Cenevre'de aynı nakarat: Federal ortaklık modeli tükendi..."KKTC güvenli bir ülkedir"03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:22
  • “Ne hale sokulduk anlamak kolay değil”23 Haziran 2019 Pazar 11:30
  • KKTC’ye yerleşecek çocuklu rum ailelere 15, çocuksuzlara 10’ar bin euro20 Haziran 2019 Perşembe 18:50
  • Tatar: Rumlar bu adanın tek sahibi değildir 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:43
  • Anastasiadis: "Çözüm için müzakerelere başlamaya hazırız"07 Haziran 2019 Cuma 12:55
  • AKEL: "Müzakereler olmazsa bölünme kalıcı hale gelecek"29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:43
  • Hasipoğlu: "UBP’nin adayı olacaktır. Çatı aday diye bir şey duymadım."26 Mayıs 2019 Pazar 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti