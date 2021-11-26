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Anastasiadis’in geçici danışmanları KALICI yapıldı!

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlık sarayında geçici olarak görevlendirdiği ve bir tanesi kardeşinin çocuğu olan toplam dört kişinin, Güney Kıbrıs tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek kalıcı memur olarak kamuya atandıkları bildirildi.
Anastasiadis’in geçici danışmanları KALICI yapıldı!

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışman olarak görevlendirdiği dört kişinin Güney Kıbrıs tarihinde ilk kez kalıcı memur olarak atanmaları konusuna geniş yer verdi.

Politis, konunun Meclis Denetleme Komitesi’nin gündemine geldiğini ve biri Anastasiadis’in kardeşinin çocuğu olan dört kişinin, geçici statüde işe alınmalarına karşın kalıcı statüye aktarıldıklarının ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in 2023’te görevi bırakacak olmasına karşın bu kişilerin emekli olana kadar görevlerini sürdürecekleri, normal şekilde kamuda işe başlayan bir kişinin ise, maaşları aylık 2 bin ila 3 bin 100 Euro arasında değişen bu kişilerin aldıkları maaşa ulaşabilmelerinin 20 seneyi bulacağı vurgulandı.

Gazete, Meclis Komitesi’nde AKEL ve DİSİ’li milletvekilleri arasında sert tartışmaların yaşandığını da aktardı.

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