Anastasiadis’in Suudi Arabistan Ziyareti Sonrasında Ortak Açıklama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan temaslarını tamamlamasının ardından iki ülke adına yapılan ortak basın açıklamasında, Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasındaki diyaloğun devam edeceğine vurgu yapıldı.



Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan ziyaretini tamamlamasının ardından ortak basın açıklaması yayınlandığını, açıklamada Ukrayna’daki “krizin” diyalog yoluyla çözülmesine yönelik desteğin dile getirildiğini yazdı.



Suudi Arabistan’ın Kıbrıs sorununa ilişkin ilkeli duruşunu belirttiği ve görüş ayrılıklarının BM kararları ve uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Güney Kıbrıs’ın ise Husilerin Suudi Arabistan’a füze ve İHA’larla saldırmalarını kınadığı aktarıldı.



Habere göre açıklamanın devamında özetle, ikili ilişkilerin düzeyinden duyulan memnuniyet ve ilişkilerin attırılmasının önemine vurgu yapılırken savunma alanında da iş birliğinin geliştirilmesine önem verileceği ifade edildi.



Gazete haberinin devamında ayrıca, Rum Savunma Bakanı Haralambus Petridis’in Suudi Arabistan Savunma Bakanı’yla görüşmek üzere cumartesi günü Suudi Arabistan’a gideceğini de aktardı.