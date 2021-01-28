Anne-babasını ‘siyanürlü şerbet’le öldüren gence iki kez müebbet hapis cezası

İzmir’de annesi ve babasına siyanürlü şerbet içirerek öldürdüğü, kardeşini de içmeye zorlayarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Mahmut Can Kalkan’a (22) iki kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kalkan ailesinin Bayraklı ilçesindelki evinde, 14 Mayıs 2019’da meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma Kalkan (39) ile babası Mehmet Kalkan’a (46) içirmişti. Daha sonra şerbetten kardeşi Emir Can’a (16) içirmek istemiş ancak, anne-babasının rahatsızlandığını gören çocuk tepki göstermişti. Devrilen bardaktaki sıvı çocuğun üzerine dökülmüştü. Hastaneye kaldırılan anne-baba hayatlarını kaybederken, oğulları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Adliyeye sevk edilen Kalkan, ‘Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek’ suçundan tutuklanmış, bir gün sonra da Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Çelişen raporlar

İki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden gönderilen raporda, sanığın akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı bildirildi.

Mahkeme heyeti, raporun ayrıntı içermemesi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni rapor istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporunda ise Kalkan’da davranış bozukluğu ile akıl hastalığı ve akıl zayıflığına rastlanılmadığını bildirilerek “Ceza sorumluluğu tamdır” dendi.

Raporlar arasındaki çelişki üzerine Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Dairesi’nden istenen raporda da oybirliğiyle sanığın cezai sorumluluğun tam olduğu sonucuna varıldı.

İyi hal indirimi

Bugünkü karar duruşmasında mahkeme heyeti, Mahmut Can Kalkan’ı ‘üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış hapis ile ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezaları iyi hal indirimiyle iki kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi.