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Annesini ‘corona’dan kaybeden kadının kalbi dayanmadı: Cenazede hayatını kaybetti

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Annesini ‘corona’dan kaybeden kadının kalbi dayanmadı: Cenazede hayatını kaybetti
Annesini ‘corona’dan kaybeden kadının kalbi dayanmadı: Cenazede hayatını kaybetti

Britanya’nın Warwickshire bölgesinde, annesini yeni tip corona virüsü nedeniyle kaybeden bir kadın cenazede geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Laura Richards’ın 63 yaşındaki annesi Julie Murphy, 15 Mart’ta hastalığa yenik düştü. Salı günü düzenlenen cenaze töreninde fenalaşan, göğsünde ağrı hissettiğini söyleyen Richards’a iki kız kardeşi ve birinin eşi müdahale etti. Sağlık ekipleri gidene kadar kalp masajı yapıldı ancak hastaneye kaldırılan Richards kurtarılamadı.

Kız kardeşi Lisa Green yaşananları şöyle anlattı: “Annem mezara konulurken ‘Nefes alamıyorum’ dedi ve yere yığıldı. Annemin hastalık süreci en çok onu etkilemişti. Kalp krizi geçiriyormuş. Kronik rahatsızlıkları vardı. Hemen yardım çağırdık biz de elimizden geleni yaptık ama annemizden sonra onu da kaybettik. Yaşadıklarımız korku filmi gibi.”

Richards’ı annesinin yanına defnettiklerini anlatan Green, cenazelere gelen azami katılım sınırlaması nedeniyle törene sadece beş kişinin katıldığını söyledi.

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