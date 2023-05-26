Annita Dimitriu, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştü

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile bir araya geldi.

Haravgi gazetesi Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin vurgulandığını yazdı.

Habere göre Dimitriu, Kıbrıs sorununda yıllardır ilkelere dayanan tezlere verdiği destekten dolayı Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Çin’e teşekkürlerini sundu.

Dimitriu ayrıca Rum Yönetimi’nin, Çin’in topraksal bütünlüğüne ve tek Çin ilkesine yönelik değişmeyen pozisyonundan da söz etti.

Habere göre, Çin Büyükelçisi Liu ise ülkesinin Kıbrıs sorununa, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde bütünlüklü bir çözüm bulunmasından yana olan tutumunu yineledi.

Liu, bu gidişata yönelik her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını ifade etti.