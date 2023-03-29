  • BIST 4.765,54
  • Altın 1210.783
  • Dolar 19.1284
  • Euro 20.7817
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Annita Dimitriu, Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile görüştü

» »
Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Meclis Başkanı Annita Dimitriu Güney Kıbrıs’ın AB’ne katılımıyla ilgili konuları görüştü.
Annita Dimitriu, Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile görüştü

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

Alithia’nın haberine göre, görüşme, Konstantinos Kombos’un görevi devralması nedeniyle Annita Dimitriu’nun daveti ile Rum meclisinde yapıldı. Görüşmede bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı ile aralarında var olan iyi ilişkileri, güçler ayrılığı ilkesine bağlı kalarak daha da güçlendirme niyeti ortaya konuldu.

Dimitriu, Rum meclisinin, ikili ve çok taraflı ilişkileri, resmî ziyaretler ve uluslararası ve devletlerarası örgütlere katılımı aracılığıyla parlamentolar arası diplomasi alanındaki faaliyetlerini güçlendirdiğini, milletvekillerinin özlü katılım ve hayati görüşler ortaya koyma sayısını artırdığını söyledi.

Kombos ise ülkenin karşı karşıya bulunduğu çok yönlü zorlukların göğüslenmesi Rum meclisiyle bütün ana noktalarda daha sıkı iş birliği geliştirme iradesini ortaya koydu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis: Yunanistan’ın kararı bizi bağlamaz27 Mart 2023 Pazartesi 13:25
  • Rum Savunma Bakanı Yorgallas, ABD’nin SPP programına imza koyacaklarını açıkladı27 Mart 2023 Pazartesi 12:46
  • Rum Savunma Bakanı Yorgallas, ABD’nin SPP programına imza koyacaklarını açıkladı27 Mart 2023 Pazartesi 11:18
  • Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız26 Mart 2023 Pazar 18:18
  • Güney Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik teşkilatı kuruluyor26 Mart 2023 Pazar 15:41
  • Hristodulidis: Bırakalım da diplomasi işini yapsın26 Mart 2023 Pazar 13:44
  • ABD, Türkiye ve Yunanistan’a Kıbrıs sorununu da içeren bir baskısı yapıyor26 Mart 2023 Pazar 13:25
  • Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni yasa ve tüzükler…25 Mart 2023 Cumartesi 16:36
  • Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden "25 Mart" açıklaması25 Mart 2023 Cumartesi 13:10
  • Annita Dimitriu, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahil olması önerisine destek verdi25 Mart 2023 Cumartesi 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti