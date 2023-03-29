Annita Dimitriu, Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Meclis Başkanı Annita Dimitriu Güney Kıbrıs’ın AB’ne katılımıyla ilgili konuları görüştü.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

Alithia’nın haberine göre, görüşme, Konstantinos Kombos’un görevi devralması nedeniyle Annita Dimitriu’nun daveti ile Rum meclisinde yapıldı. Görüşmede bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı ile aralarında var olan iyi ilişkileri, güçler ayrılığı ilkesine bağlı kalarak daha da güçlendirme niyeti ortaya konuldu.

Dimitriu, Rum meclisinin, ikili ve çok taraflı ilişkileri, resmî ziyaretler ve uluslararası ve devletlerarası örgütlere katılımı aracılığıyla parlamentolar arası diplomasi alanındaki faaliyetlerini güçlendirdiğini, milletvekillerinin özlü katılım ve hayati görüşler ortaya koyma sayısını artırdığını söyledi.

Kombos ise ülkenin karşı karşıya bulunduğu çok yönlü zorlukların göğüslenmesi Rum meclisiyle bütün ana noktalarda daha sıkı iş birliği geliştirme iradesini ortaya koydu.