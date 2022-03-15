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AP Milletvekilinden Güney Kıbrıs’a: Ekonominizi Karanlık İşler Üzerine Kuramazsınız

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AP Milletvekilinden Güney Kıbrıs’a: “Ekonominizi Karanlık İşler Üzerine Kuramazsınız”
AP Milletvekilinden Güney Kıbrıs’a: Ekonominizi Karanlık İşler Üzerine Kuramazsınız

Hollandalı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Sophie in’t Veld’in, “altın pasaportlar” konusunda Güney Kıbrıs’a hitaben “ekonominizi karanlık işler üzerine kuramazsınız, bu uzun sürmez” ifadelerini kullandığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, kısa süren önce Avrupa Parlamentosu’nda onaylanan ve Avrupa Komisyonu’nu “altın pasaportların yasaklanması ve altın vizeler konusunda katı düzenlemelerin kabul edilmesi için öneri sunmaya çağıran” raporun raportörü olan Sophie in’t Veld, açıklamasında kısaca şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs ve Malta gibi ülkeler için, altın pasaportlarla ilgili programın, ulusal bütçelerinin büyük bir parçasını teşkil ettiğini anlıyorum. Ancak ekonominizi karanlık işler üzerine kuramazsınız, bu uzun sürmez. Dolayısıyla Kıbrıs hükümeti ve diğer hükümetlerin, bu çağrıya dikkat etmesini ve en nihayetinde askıya alınan bu programa son vermelerini umuyorum.”

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