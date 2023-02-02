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Aptalın biri yüzünden çıkarlar heba olmasın

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Portekiz Dışişleri Bakanı, İsveç’le yaşanan krizde Türkiye’nin rahatlatılması gerektiğini söyledi. “Aptalın biri için stratejik çıkarlar heba edilmemeli” dedi.
Aptalın biri yüzünden çıkarlar heba olmasın

Türkiye ile NATO'ya üye olmak isteyen İsveç arasında yaşanan sorunu değerlendiren Cravinho şu mesajları verdi:

– Türkiye 1952'den beri çok değerli bir NATO müttefikidir, NATO için merkezdir. İki yeni üyenin katılması ittifak için önemli bir dönüşümdür. Tüm müttefikler bu dönüşüm sırasında rahat olmalı, Türkiye rahatlatılmalı.

– Finlandiya yolunda ilerliyor. İsveç anayasasını değiştirdi, bu çok önemli bir adım. Türk tarafı ise ‘İsveç bu adımları kağıt üzerinde attı ve uygulamaya geçirmedi' diyor. İki ülke arasında diyalog eksikliği var. İki tarafa da ‘Daha fazla konuşmalısınız. Çünkü aynı tarafa bakıp farklı şeyler görüyorsunuz' diyoruz.

Yazarımız Deniz Zeyrek'e konuşan Portekizli Bakan Cravinho, “Finlandiya ve İsveç'in katılımı için NATO'da uzlaşma var” dedi.

– Seçim süreci bu konuları etkiliyor. Ek olarak aptalın biri kalkıp Kuran yakıyor. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Aptalın biri yüzünden stratejik çıkarlar heba edilmemeli.

– Finlandiya ve İsveç, NATO'ya birlikte katılmalıdır.

İsveç Başbakanı: Kullanışlı aptallar

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile gerilime neden olan Kuran'a yönelik saldırı ve diğer protestolara tepki gösterdi.

Kristersson

Kristersson, “Yabancı aktörlerin, hatta devletlerin bu yaşananları kışkırtmaya çalıştığını gördük. Mevcut güvenlik ortamında bu türden eylemleri düzenleyen grup ve kişiler İsveç'e zarar vermek isteyen güçler için kullanışlı aptallar oldu” dedi.

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