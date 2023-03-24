Araç İçerisinden Hırsızlık ve Kasti Hasar

2023 yılı Mart ayı içerisinde, Gazimağusa’da meydana gelen araç içerisinden hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak tutuklu bulunan E.A.(E-42)’nin yapılan ileri sorgulamasında;

01.03.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde park halinde bulunan araç içerisinden; 1 adet altın yüzük ile çanta ve içerisinde muhafaza edilen 5000 TL nakit parayı, 20.03.2023 tarihinde, Girne’de, Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinden, sırt çantasını ve içerisinde muhafaza edilen bir adet parfüm ile 3 adet ruju ve 21.03.2023 tarihinde, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şirkete ait araç içerisinden, bel çantası ve çanta içerisinde muhafaza edilen pasaport, kimlik kartı ve sürüş ehliyeti ile toplam 3,200 TL nakit parayı da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.