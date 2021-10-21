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Arap Parlamentosu Macron’un Cezayir ile ilgili sözlerini kınadı

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Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir’e yönelik açıklamalarını kınayarak, bunların “sorumsuz ve kabul edilemez” olduğunu bildirdi.
Arap Parlamentosu Macron’un Cezayir ile ilgili sözlerini kınadı

Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir’e yönelik açıklamalarını kınayarak, bunların “sorumsuz ve kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Arap Parlamentosu, yaptığı açıklamada, Cezayir'i ve geçmişini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Macron'un açıklamalarını "sorumsuz ve kabul edilemez" olarak nitelendiren Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı'nı "kuvvetli" bir şekilde kınadığını duyurdu.

Açıklamada, "Arap Parlamentosu, Cezayir ve liderliğinin kimliği, tarihi mirası ve milyonlarca şahidinin kanlarıyla yazılmış kazanımlarına dokunacak her türlü suistimale karşı Cezayir’in yanındadır.” ifadelerine yer verildi.

Cezayir devletinin egemenliğine saygı duyulması ve iç işlerine müdahale edilmemesi noktasında çağrıda bulunulan açıklamada, Arap Parlamentosu'nun, “Cezayir’in Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun liderliğinde gelecek vaat eden demokratikleşme yoluna” desteğini yinelediği ifade edildi.

 

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