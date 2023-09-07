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Araştırma: İnsan nüfusu yok olmanın eşiğinden dönmüş

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Çin’de bir grup bilim insanı, yaklaşık 930 bin yıl önce yaşanmaya başlayan ‘ciddi popülasyon krizinin’ küresel nüfusu neredeyse yok ettiğini ortaya koydu.
Araştırma: İnsan nüfusu yok olmanın eşiğinden dönmüş

AA’nın Bulguları Science dergisinde yayımlanan araştırma, iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık 930 bin yıl önce başlayan ve neredeyse 120 bin yıl süren ‘ciddi popülasyon krizinin’, küresel nüfusu yaklaşık 1280 üreyebilen bireye düşürdüğünü gösterdi.

Araştırmayla, 117 bin yıllık bir sürede insanın erken dönem atalarının sayıca ilk kez bu kadar azaldığı tespit edildi.

Popülasyon krizinin yaşandığı dönemde, buzul döngülerinin daha uzun ve daha yoğun hale geldiği şiddetli bir iklim değişikliği gözlendiği; bu değişiklik sırasında Afrika’da uzun süreli kuraklığın yaşandığı belirtildi.

Bir grup bilim insanının geliştirdiği yeni bilgisayar modeliyle yürütülen araştırmada, 50 farklı topluluktan 3154 genom karşılaştırıldı.

Araştırmanın yöntemi, günümüz insanlarından elde edilen genetik örneklere dayandırılan verilerin, eski nüfus dinamiklerini yeniden inşa etmesine olanak sağlıyor.

Uzmanlar, popülasyon krizinin başında, insanın ilk atalarının yaklaşık yüzde 98,7’sinin yok olduğunu, fosil kayıtlarda nüfus çöküşünden sonra bir boşluğa rastlandığını, daha sonra modern insanın ortak atasının ortaya çıktığını savunuyor.

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