“Arnavutluk Sanatçıları Sergisi" Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Arnavutluktan 10 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 26 eserden oluşan “Arnavutluk Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı, 9 Ağustos 2019 Cuma günü, saat 09.00’da Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Renklerin Farklı Biçimlerde Kompozisyonu Tuvale Yansıtıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen Sanat Çalıştayına katılan ressamların kendi özgün üslup ve sanatsal kavrayışları ile faklı ekolleri yansıtacağı sergide yer alan Leon Çika renk ve ışık izlenimleri ile oluşturduğu kent manzaraları, Luan Borici rengi minimalize ederek oluşturduğu gri kent peyzajları, Fatmir Tufina renk ve biçimi soyutladığı figürleri, Klajdi Arapi soyut yüzeyler ve mimari öğeleri bir araya getirdiği komposizyonları, Ornela Arapi özgün renk ve biçim diliyle oluşturduğu figürleri, Parid Dule dışavurumcu renklerle oluşturduğu manzaraları, Skender Strica özgün renk ve biçim diliyle ifade ettiği imgeleri, Adriana Puleshi dışa vurumcu ve son derece parlak ve zıt renklerin 'anti-naturalist' kulanımı olan fovist renk uygulamaları ile oluşturduğu komposizyonları, Zaim Elezi ışık renk ilişkisini resmettiği manzara ve soyut komposizyonları, Fatmir Carkanzi romantik renk atmosferi ile oluşturduğu manzaraları resimlerinde birleştiren eserlerini izleyiciye sunacak.