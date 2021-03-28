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ARUCAD %100 burs vereceği öğrencileri belirlemek için 15-16-17 Haziran’da mülakat yapacak

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), yüzde 100 burs vereceği öğrencileri belirlemek için 15-16-17 Haziran’da mülakat düzenleyecek.
ARUCAD %100 burs vereceği öğrencileri belirlemek için 15-16-17 Haziran’da mülakat yapacak

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), yüzde 100 burs vereceği öğrencileri belirlemek için 15-16-17 Haziran’da mülakat düzenleyecek.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, üniversite, pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, kayıt yaptıracak tüm adaylara yüzde 50 burs hakkı tanıyacak. Burs oranını yüzde 100’e kadar yükseltmek isteyen adaylar mülâkatlara katılacak. Mülakat için başvurular devam ediyor.

ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC uyruklu öğrencilere, pandemi nedeniyle üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara doğrudan yüzde 50 burs hakkı tanıyor. Adayların 15-16-17 Haziran’daki mülakatlara katılarak burs oranını yüzde 100’e kadar yükseltebileceği duyuruldu.     

DÖRT YENİ LİSANS PROGRAMINA BAŞVURULAR KABUL EDİLİYOR 

Öte yandan ARUCAD’da 2021 yılında Dijital Oyun Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi ile Gemi ve Yat Tasarımı Bölümlerinin lisans programları açıldı. Aday öğrenciler, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni lisans programlarına başvuruda bulunabilecek.  

Açılan 4 yeni lisans programı ile birlikte toplam 14 bölüme sahip ARUCAD’da, Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri; Tasarım Fakültesi altında Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Gemi ve Yat Tasarımı; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklâm Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümleri bulunuyor.
       
Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülâkat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.    

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