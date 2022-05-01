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ARUCAD’da Yeni Lisans Programları Açıldı

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ARUCAD’da Yeni Lisans Programları Açıldı
ARUCAD’da Yeni Lisans Programları Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında Oyunculuk, Modern Dans ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri ile Tasarım Fakültesi altında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri açıldı. Üniversite, 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak 4 yeni lisans bölümü için öğrenci kabulüne başladı.

Bölgenin tek sanat-tasarım-iletişim odaklı eğitim veren üniversitesi ARUCAD, 2022-2023 Akademik Yılında eğitime başlayacak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde bulunan Oyunculuk, Modern Dans, Ses Sanatları Tasarımı ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile sanatın ve tasarımın tüm alanlarında kültür yatırımı yapmaya devam ediyor.  

ARUCAD’da açılan 4 yeni lisans programı;  

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında;

- Oyunculuk

- Modern Dans

- Ses Sanatları Tasarımı

Tasarım Fakültesi altında;

- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Yeni açılan bölümlerle ilgili açıklama yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “ARUCAD, resim, heykel, fotoğraf, sinema, görsel ve mimari tasarım gibi temel sanat ve tasarım alanlarının yanı sıra müzik, performans ve ses gibi disiplinlerini de bünyesine ekleyerek gelişmeye devam ediyor. Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında bölgede lider bir eğitim kurumu olma amacıyla yola çıktık ve amacımızdan sapmadan butik üniversite konseptimizi koruyarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu anlamda Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bizler için büyük önem taşıyor. Ayrıca Tasarım Fakültesi’nde açtığımız Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile geleceğin mesleklerinden olan bir diğer bölümü de ülkemize kazandırdık. Umuyorum ki bu alanlarda da içinde yaratıcılık barındıran birçok yetenekli öğrenciyi Üniversitemize kazandırarak ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek bireyler yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.  

Uluslararası deneyime sahip saygın sanatçı akademisyenleri ile yeni açılacak bölümlerinde de var olan kalite ve standartlarını devam ettirecek olan ARUCAD, 2022-2023 Akademik Yılına yeni lisans programları ile girecek. 

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