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ASET 2023 Kongresinde Yürütülen Araştırma Sonuçları Bilim Dünyası ile Paylaşıldı

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Dubai’de düzenlenen ASET 2023 kongresinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sharjah Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü 10 araştırmanın sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı
ASET 2023 Kongresinde Yürütülen Araştırma Sonuçları Bilim Dünyası ile Paylaşıldı

Dubai’de düzenlenen ASET 2023 kongresinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sharjah Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü 10 araştırmanın sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı

Dubai’de Higher Colleges of Technology tarafından düzenlenen Bilim ve Mühendislik Teknolojisindeki Gelişmeler başlıklı uluslararası konferansta Yakın Doğu Üniversitesi ile Sharjah Üniversitesi iş birliğinde hazırlanarak sunulan çalışmalar Scopus indeksli uluslararası saygın dergilerde de yayımlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de Higher Colleges of Technology tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Bilim ve Mühendislik Teknolojisindeki Gelişmeler - Advances in Sciences and Engineering Technology - ASET 2023” konferans dizisinde 10 farklı sunumla temsil edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin’in oturum başkanlığı da yaptığı konferans dizisinde, sunulan çalışmalarda pek çok konu ele alındı. Sunulan çalışmalar Scopus indeksli uluslararası saygın dergilerde de yayımlanacak.

Konferansta sunumu gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, çok kriterli karar verme ve yapay zeka uygulamlarından da yararlanılarak sağlık ve mühendislik alanlarında yürütülen multidisipliner çalışmaların sonuçlarını içeriyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil ederken, yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların sonuçlarını da insanlık yararına bilim dünyası ile paylaşıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın farklı ülkelerinden pek çok üniversite ve kurumla bilimsel iş birlikleri yaptığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sharjah Üniversitesi’nin iş birliği yaptıkları üniversitelerden biri olduğunu hatırlattı. İki üniversitenin ortak araştırma grupları oluşturarak pek çok bilimsel proje ve araştırma üzerinde çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dubai’de Higher Colleges of Technology tarafından düzenlenen ASET 2023 kongresinde, Sharjah Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların bilimsel çıktılarını, bilim dünyası ile paylaştık” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olarak; bir yandan düzenlediğimiz uluslararası kongrelerle bilim dünyasını bir araya getirmeye devam ederken, farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil ediyoruz. Böylece, yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların sonuçlarını da insanlık yararına bilim dünyası ile paylaşıyoruz” dedi. 

Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin: “Sunumunu yaptığımız çalışmalar Scopus indeksli uluslararası saygın yayınlarda da yayımlanacak”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin de bilimsel iş birliği protokolü imzaladıkları Sharjah Üniversitesi ile mühendislik ve sağlık alanlarını birleştiren önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının önemli katkılar sunduğu bu çalışmalarımızı Dubai’de Higher Colleges of Technology tarafından düzenlenen ASET 2023 kongresinde bilim dünyası ile paylaştık. Sunumunu yaptığımız çalışmalar Scopus indeksli uluslararası saygın dergilerde de yayımlanacak” ifadesini kullandı. 

Konferans sırasında bir dizi görüşme de yürüttüklerini söyleyen Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak Dubai’deki Higher College of Technology ile de akademik iş birlikleri geliştirerek ortak proje ve konferanslar düzenlenmesi konularını istişare ettik ve ilk adımları attık” ifadesini kullandı. 

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