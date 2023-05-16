Aşık Veysel, ölümünün 50’nci yıl dönümü anısına Yakın Doğu Üniversitesi’nde anılacak

17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de TÜRKSOY iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak olan sergi, Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe’nin koleksiyonda yer alan Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, Ergün Çağatay, İsa Çelik ve Mustafa Türkyılmaz’ın objektifinden eserleri sanatseverle buluşturacak.

UNESCO tarafından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” olarak tescillenen Aşıklık geleneği, Anadolu’nun kültürel belleğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Halk ozanlığı ve aşıklık geleneğinin yakın tarihimizde Anadolu’daki en önemli temsilcisi ise hiç kuşkusuz Aşık Veysel. Aşık Kenzi ise bu geleneği Kıbrıs’ta yaşatmış olan en önemli ozanlardan biri.

17 Mayıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile düzenlenecek etkinliklerle aşıklık geleneğinin bu iki ustası anılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de açılacak “Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” fotoğraf sergisi Aşık Veysel’in bugüne kadar çok bilinmeyen fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturacak. Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve Gürsel Gökçe’nin koleksiyonda yer alan eserlerin fotoğraf sergisi 26 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Anadolu’dan Kıbrıs’a Aşıklık Geleneği Girne Üniversitesi’nde ele alınacak

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak olan fotoğraf sergisi öncesinde Girne Üniversitesi’nde düzenlenecek “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Anadolu’dan Kıbrıs’a Aşıklık Geleneği, Aşık Veysel ve Aşık Kenzi Etkinliği” ile büyük ustalar anılarak bıraktıkları izler günümüze taşınacak. Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, UNESCO ve TÜRKSOY iş birliği ile düzenlenecek etkinlikler kapsamında “Aşık Veysel ve Anadolu’da Aşıklık Geleneği” ve “Aşık Kenzi ve Kıbrıs’ta Aşıklık Geleneği” panelleri ile “Kıbrıs Türküleri ve Aşık Veysel Şiirlerinin Seslendirilmesi” etkinliği gerçekleştirilecek.

“Aşık Veysel ve Anadolu’da Aşıklık Geleneği” panelinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonundan Prof. Dr. Metin Ekici ve Prof. Dr. Ali Duymaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Dilek Türkyılmaz ile Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe konuşmacı olarak yer alacak.

“Aşık Kenzi ve Kıbrıs'ta Aşıklık Geleneği” panelinde ise GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Umay Türkeş Günay, Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Yakın Doğu Üniversitesi Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burak Gökbulut ve UKÜ Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hatice Kayhan konuşma yapacak.