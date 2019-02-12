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Askeri bölgede uçan insansız hava araçları araştırılıyor

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Güney Lefkoşa’nın “Athalassa” bölgesinde bulunan RMMO’ya ait kışla yakınlarında insansız hava aracı (İHA-drone) uçurulduğunun tespit edildiği, bölgeye giden Rum polisinin dronları uçuran iki şahsı sorguladığı bildirildi.
Askeri bölgede uçan insansız hava araçları araştırılıyor

Güney Lefkoşa’nın “Athalassa” bölgesinde bulunan RMMO’ya ait kışla yakınlarında insansız hava aracı (İHA-drone) uçurulduğunun tespit edildiği, bölgeye giden Rum polisinin dronları uçuran iki şahsı sorguladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Athalassa” bölgesinde yer alan bir askeri kışladaki askerlerin iki adet dronun uçtuğunu tespit ettiklerini, bunun üzerine bölgeye giden Rum polisinin iki gencin uçurduğu dronlara el koyarak incelemeye aldığını yazdı.

Habere göre dronların sahibi kişiler, sorgularında, amaçlarının eğlenmek olduğunu iddia ettiler.

Gazete, drone uçurabilmek için Rum Sivil Havacılık Dairesi’nden izin alınması gerektiğini belirtirken, benzer durumların daha önce de yaşandığını, hatta yakın zamanda “Dali” bölgesinde “Türkler tarafından askeri bölge üzerinde uçurulduğu tespit edilen bir dronun özel bir aletle düşürüldüğünü” de iddia etti.

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