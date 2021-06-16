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Ateşkesten Bu Yana İlk Kez Gazze’ye Saldırı Düzenlendi

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İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi. 21 Mayıs’ta Hamas ile varılan ateşkesten bu yana ilk kez düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Ateşkesten Bu Yana İlk Kez Gazze’ye Saldırı Düzenlendi

İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi. 21 Mayıs’ta Hamas ile varılan ateşkesten bu yana ilk kez düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi’nde Filistin direniş gruplarına ait 2 mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Gazze’nin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

11 gün süren önce çatışmalar ardından 21 Mayıs’ta Hamas ile varılan ateşkesten bu yana bölgeye ilk kez saldırı düzenlenmiş oldu.

İsrail ordusu saldırıları doğruladı. Hamas’a ait silahlı tesislerin hedef alındığını iddia etti.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 Mayıs’ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs’ta sona ermişti.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmuştu.

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