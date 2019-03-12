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Avrupa Halk Partisi Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini istiyor

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Avrupa Halk Partisi’nin (ELK), Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini istediği bildirildi.
Avrupa Halk Partisi Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini istiyor

Avrupa Halk Partisi’nin (ELK), Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, Avrupa Parlamentosu’nda bugün tartışılacak ve yarın oylanacak olan, Türkiye için “aday ülke” raporuyla ilgili “sıkı mücadele verildiğini” ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, ELK’in bu çabasını önlemek için girişimde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Ankara’yı tek sinirlendiren olayın ELK’in bu çabası olmadığını; raporda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde bir ifade bulunduğunu ve bu ifadede, Erdoğan’ın, “Türkiye-AB ortak ilişkisini gölgeleyen ve üyelik müzakerelerini çıkmaza sokan Avrupa karşıtı söylemlerinden derin üzüntü duyulduğunun vurgulandığını” kaydetti.

ELK’in bu çabasının, Ankara’nın “yardım eli” istemesine yol açtığını belirten gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Parlamentosu Sosyalist Milletvekili Kati Piri ile AP’daki Yeşiller Grubu’ndan yardım istediğini ve Piri’nin, AB’nin kapısının Türkiye’ye kapanmaması için düzenleme önerisi sunduğunu yazdı.

Haberde, Yeşiller grubunun da kendi düzenleme önerilerinde, raporun daha ılımlı olmasına özen göstererek, Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin, uygun düzenlemeler yapılana dek dondurulmasını istedikleri kaydedildi.

Gazete, raporda Güney Kıbrıs lehinde ve aleyhinde ifadeler de bulunduğunu ve adadaki “Türk askerinin ayrılması, Maraş’ın BM’ye iade edilmesi, demografik dengenin sağlanması ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatını geciktirilmesi” gibi maddelerin yanı sıra, “Gümrük Birliği Anlaşması’nın yükseltilmesi, Kıbrıslı Türklerin AB Müktesebatı’na uyumunun, müzakerelerin yokluğunda da devam etmesi”       gibi maddelerin yer aldığını yazdı.

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