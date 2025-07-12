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Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre Güney Kıbrıs nüfusu 979 bin 865

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Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Güney Kıbrıs’ın nüfusu 1 Ocak 2025 itibarıyla 979 bin 865 olarak kaydedildi.
Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre Güney Kıbrıs nüfusu 979 bin 865

Haravgi gazetesi Eurostat’ın dün yayımladığı verilere dayanarak Güney Kıbrıs nüfusunun, 1 Ocak 2025 itibarıyla, 966 bin 365 olan 2024 yılı nüfusuna kıyasla yüzde 1.4 (13 bin 500) artarak 979 bin 865’e çıktığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs nüfusu son beş yıldayaklaşık 77 bin kişi arttı.

Güney Kıbrıs nüfusu 2020’de 902 bin 429; 2021’de 914 bin 476; 2022’de 929 bin 764; 2023’de 949 bin 84; 2024’te 966 bin 365 ve 2025’te 979 bin 865 olarak kayıtlara geçti.

 

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