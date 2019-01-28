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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen Güney’de

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Avrupa Komisyonu Başkanı’nın istihdam, kalkınma, yatırımlar ve rekabetten sorumlu Yardımcısı Jyrki Katainen’in iki günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen Güney’de

Avrupa Komisyonu Başkanı’nın istihdam, kalkınma, yatırımlar ve rekabetten sorumlu Yardımcısı  Jyrki Katainen’in iki günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.

Politis ve diğer gazetelere göre,  DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün onuruna verdiği yemeğe katılan Jyrki Katainen, bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le makamında görüşecek.

Daha sonra  Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüşecek ve ardından, Yorgos Lillikas başkanlığındaki Rum Meclisi  Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi ile Angelos Votsis başkanlığındaki Maliye ve Bütçe Komitelerinin ortak toplantısına katılacak. Bugünkü temas programı çerçevesinde Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’le de görüşecek.

Jyrki Katainen’in yarın 14.30-16.00 saatleri arasında Hilton otelde halk ile bir araya gelerek “Avrupa’nın geleceği ve yarının belirleyici eğilimleri” konuşacağı habere eklendi.

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