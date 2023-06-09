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Avrupa Konseyi, Yunanistan’ı uyardı

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Batı Trakya Türk toplumunun örgütlenme özgürlüğüyle ilgili davaların derhal karara bağlanması çağrısında bulundu.
Avrupa Konseyi, Yunanistan’ı uyardı

Komiteden yapılan açıklamada, Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının uygulanması ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili davaların derhal karara bağlanması konusunda Yunanistan yönetimini bir kez daha uyardığı belirtildi.

Açıklamada, AİHM kararlarını denetlemek üzere Fransa'nın Strazburg kentinde 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, Batı Trakya Türk toplumuna ait İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç Azınlık Gençlik Derneğiyle ilgili “Bekir Usta davalarının” yeniden incelendiği kaydedildi.

Yunan makamlarının Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı mahkum edildiği davalarda alınan kararları uygulamadığı belirtilen açıklamada, Yunanistan'ın İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu” ile ilgili gelişmelerin Komite'nin Aralık 2023'te gerçekleştirilecek toplantısında yeniden incelenmeye alınmasının kararlaştırıldığı da aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, daha önce de Batı Trakya’da Türk dernekleri ile ilgili açılan davalarda haksız bulunan Yunanistan’a AİHM kararlarını uygulama çağrısında bulunmuştu.

Yunanistan’ın, Batı Trakya Türk azınlığınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulan davalarda mahkum edildiği kararları 15 yıldır uygulamaması azınlık temsilcileri tarafından da tepkilere neden oluyor.

Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.

AİHM ise Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11’inci maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti. 

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