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Avrupa’da botülizm alarmı: ‘Türkiye’ye gitmeyin’

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Türkiye’de mide botoksu yaptıran çok sayıda kişide görülen ölümcül botülizm riski nedeniyle Avrupa’da endişe giderek büyüyor.
Avrupa’da botülizm alarmı: ‘Türkiye’ye gitmeyin’

Türk Lirası’nın değer kaybı yaşamasıyla yurt dışında “Türkiye’ye sağlık turizmi” giderek hız kazanırken, son dönemde Türkiye'de mide botoksu tedavisi gören çok sayıda Avrupalıda görülen botülizm zehirlenmesi bir ülkeyi daha alarma geçirdi.

İlk olarak İngiltere'den yetkililer vatandaşlarını uyararak Avrupa'dan 67 hastanın Türkiye'de mide botoksu sonucu komplikasyon yaşadığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlar sonrası hastalanan kişilere botülizm tanısı konulduğu belirtilmiş ve “Ucuza botoks yapmak isteyenler dikkatli olsun” denilmişti.

Alman Robert Koch Enstitüsü de, İstanbul'daki bir hastanede zayıflamak isteyenlere yönelik “mide botoksu“ uygulanan 12 kişinin Almanya'da hastanelik olduğunu duyurmuştu. Enstitü, “Botoks uygulananlar hemen doktora başvursun“ uyarısı yapmıştı.

AB VATANDAŞLARINA UYARI

Son olarak da Malta, halkına Türkiye'de obeziteye karşı mide botoksu tedavisine gitmeme çağrısı yaptı. Ülkede henüz Türkiye'yle bağlantılı bir botülizm vakası görülmediğini kaydeden Malta Kamu Sağlığı Kurumu, Türkiye'de botulinum enjeksiyonu alanların özellikle nefes alma ve yutkunmada sorun yaşıyorlarsa derhal doktora gitmesini de önerdi.

Malta basını, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin de AB vatandaşlarını Türkiye'de mide botoksu konusunda uyardığını aktardı. Haberlere göre Türkiye'deki tedavi ciddi botülizm riskine yol açıyor.

Botülizm tedavi edilmezse nefes darlığı ve yutkunma sorunu gibi rahatsızlıklara ya da felce yol açabilecek ve ölümle de sonuçlanabilecek ciddi bir tıbbi durum olarak niteleniyor.

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