Avrupa'da ilk 'korona pasaportu' Danimarka'da yürürlüğe girdi

Salgın tedbirlerini hafifletmeye hazırlanan Danimarka'da, hastalığın tekrar yayılmaması için 'coronapas' uygulaması başlatıldı. Ekonomi, bir tür 'bağışıklık pasaportu' olan bu uygulamayla açılacak.

Danimarka hükümeti, korona virüsü salgınının gölgesinde hayatı normalleştirme adımı olarak bir tür 'bağışıklık pasaportu' uygulaması başlattı. 'coronapas' adı verilen uygulama kapsamında, iki doz Covid aşısı yaptırmış olanlar, son iki ila 12 hafta arasında Covid geçirip doğal yoldan bağışıklık kazananlar ve son 72 saat içinde negatif test sonucu alanların belirli hizmetlerden faydalanmasına izin verilecek.

Zaruri olmayan dükkanların açılmasını öngören uygulama kapsamında, yukarıdaki kriterlere uygun olan kişilerin şu an için kuaför, güzellik salonu ve sürücü kursu gibi yerlere gitmesine izin verilecek. Ülkede devam eden karantinanın aşamalı olarak kaldırılması sürecinde de, restoran, müze, tiyatro ve sinemalara da yine 'bağışıklık pasaportu' olanların girmesine izin verilecek.

'coronapas', cep telefonu uygulaması veya basılı kağıt olarak elde edilebilecek. Geçerli bir 'coronapas'ı olmayan kişileri içeri alan dükkanlara ilk olarak 400 euro, ihlalin tekrarlanması halinde 6 bin euro ceza kesilecek. Kuralı ihlal eden müşterilere de 300 euro ceza verilecek.

Bu uygulama dört aydır kapalı olan birçok işletmeyi memnun ederken, birçoklarından da tepki çekti. Danimarka küçük ve orta ölçekli işletmeler birliği, kontrol sorumluluğunun polis yerine dükkan sahiplerine bırakılmasını eleştirdi. Covid önlemlerini sık sık protesto eden 'Men in Black' kuruluşu ise coronapas uygulamasının vatandaşlarına güvenmeyen bir toplum anlamına geldiği tepkisini gösterdi.

Danimarka hükümeti, uygulamanın bütün yetişkin nüfus aşılanana dek devam etmesini istiyor. Ülke, tüm yetişkinleri yaz sonuna kadar aşılamayı hedefliyor. 'coronapas'ın şu an için Danimarka dışında bir geçerliliği yok.