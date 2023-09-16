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Avrupa’daki en pahalı inek sütü Güney Kıbrıs’ta

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Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’taki İnek Sütü Avrupa’nın En Pahalısı” başlıklı haberinde, bunun sebebinin inek sütünün hellim üreticilerine satıldığı fiyat olduğunu, hayvan besicilerinin ise litre başına en az 10 sent artış istediklerini kaydetti.
Avrupa’daki en pahalı inek sütü Güney Kıbrıs’ta

Güney Kıbrıs’ta hellim üretimi ve ticaretiyle alakalı konularla ilgili olarak son günlerde “bir savaş çıktığı” ve konuya müdahil tarafların, hellimin “Menşe İsmi Korumalı” ürün olarak tescil edildiği günün bir yıl sonrasında bu durumdan hoşnut olmadıklarının görüldüğü ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’taki İnek Sütü Avrupa’nın En Pahalısı” başlıklı haberinde, bunun sebebinin inek sütünün hellim üreticilerine satıldığı fiyat olduğunu, hayvan besicilerinin ise litre başına en az 10 sent artış istediklerini kaydetti.

Anlaşmanın imzalanmasının ilk yılı için geçerli olan ek devlet desteğinin sona erdiğini de yazan gazete, inek besicilerinin ise kendi yöntemleriyle, şu an ürettikleri ve büyük ölçüde hellim üretimi için kullanılan inek sütü oranının azalmayacağını garantiye almak için baskı yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl hellimin “Menşe İsmi Korumalı” ürün olarak üretilmesi çabası içerisinde, hellim üreticilerinin gerek küçükbaş hayvan sütüne, gerek de büyükbaş hayvan sütüne daha fazla ödeme yapmak konusunda anlaştıklarını kaydeden gazete, tahminlere göre, uluslararası piyasanın ise hellim fiyatındaki artışa oldukça olumsuz tepki verdiğini ve hellimin yerine, hellimden daha düşük fiyata farklı ülkelerde üretilen peynirlerin geçtiğini belirtti.

2022 yılının Şubat ayında hayvan yemi maliyetinin litre başına 0,82 sent olduğunu, hellimin “Menşe İsmi Korumalı” ürün olarak üretilmesiyle ilgili anlaşmaya varılan 2022 yılının Temmuz ayında ise bu maliyetin en yüksek değere ulaşarak 1,21 Euro’ya yükseldiğini yazan gazete, 2023 yılının Temmuz ayında ise bu rakamın yine litre başında 1,09 Euro’ya düştüğünü ifade etti.

2022 yılının Temmuz ayında 1,08 Euro olan koyun sütünün fiyatının, anlaşma sonucunda 2022 yılının Ağustos ayında 1,34 Euro’ya yükseldiğini, şimdi ise litre başında 1,44 Euro’ya satıldığını kaydeden gazete, 2022 yılının Temmuz ayında 0,68 Euro olan keçi sütünün fiyatının ise 2022 yılının Ağustos Ayında 0,85 Euro’ya yükseldiğini, şimdi ise litre başına 0,95 Euro’dan satıldığını belirtti.

Gazete, 2022 yılının Temmuz ayında litre başına 0,57 Euro olan inek sütünün fiyatının ise, aynı yılın Ağustos ayında 0,62 Euro’ya yükseldiğini, şimdi ise litre başına 0,64 Euro’ya satıldığını ifade etti.

Avrupa Komisyonunun ilgili birimi tarafından 5 Eylül’de yayımlanan verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta inek sütünün ortalama üretici fiyatının litre başına 0,64 Euro olduğunu ve bunun Avrupa ortalamasının çok üstünde olduğunu kaydeden gazete, bu oranın Avrupa’da litre başına 0,44 Euro olduğunu kaydetti.

Gazete bir yıl içerisinde inek sütünün ortalama fiyatının yüzde 14 azaldığını, buna paralel olarak Güney Kıbrıs’ta ise yüzde 14 oranında arttığını ekledi.

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