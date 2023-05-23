Avukatlar Kavga Etti! Cezai İşlem Başlatıldı

Girne Mahkemesi'nde kavga eden iki avukat için Barolar Birliği cezai işlem başlattı.
Baro Konseyi her iki avukat hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve mensup oldukları Mahalli Barolara bildirim yapılması konusunda karar üretti.
Girne Mahkemesi'nde kavga eden iki avukat için Barolar Birliği cezai işlem başlattı.
Baro Konseyi her iki avukat hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve mensup oldukları Mahalli Barolara bildirim yapılması konusunda karar üretti.
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