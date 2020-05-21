Avunduk: “Biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesinde gibi davranıyoruz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, “Çok çalışıp muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız gerekiyor, ama biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesindeymiş gibi davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avunduk, biz bize kaldık ekonomisinin küçük bir ekonomi olduğunu belirterek, “Biz bize kaldıysak, ekonominin yüzde 40-50 daraldığını anlamamız gerekir” değerlendirmesini yaptı.

Bu krizin de aşılacağını, ama kendi kendine açılmayacağını kesin olduğunu vurgulayan Candan Avunduk, hükümet edenlerin reel sektörü ayağa kaldırmak için tüm enstrümanları kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Yapısal reformların yapılması gerektiğine dikkat çeken Avunduk, üretimin artırılması ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini anlattı.