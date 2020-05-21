  • BIST 102.786
  • Altın 379,005
  • Dolar 6,7861
  • Euro 7,4402
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Avunduk: “Biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesinde gibi davranıyoruz”

» »
Avunduk: “Biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesinde gibi davranıyoruz”
Avunduk: “Biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesinde gibi davranıyoruz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, “Çok çalışıp muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız gerekiyor, ama biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesindeymiş gibi davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avunduk, biz bize kaldık ekonomisinin küçük bir ekonomi olduğunu belirterek, “Biz bize kaldıysak, ekonominin yüzde 40-50 daraldığını anlamamız gerekir” değerlendirmesini yaptı.

Bu krizin de aşılacağını, ama kendi kendine açılmayacağını kesin olduğunu vurgulayan Candan Avunduk, hükümet edenlerin reel sektörü ayağa kaldırmak için tüm enstrümanları kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Yapısal reformların yapılması gerektiğine dikkat çeken Avunduk, üretimin artırılması ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortopedik Özürlüler Derneği Yararına Yardım Konseri Düzenleniyor21 Mayıs 2020 Perşembe 10:40
  • “Çocuklarınıza kitap okuyun”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:29
  • Avunduk: “Biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesinde gibi davranıyoruz”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
  • Özyiğit: “Ciddi ekonomik kriz bekleniyor, iflas eden birçok kişi olacak”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:20
  • KHYD Başkanı Kocaismail Fitre Bağışı Çağrısında Bulundu21 Mayıs 2020 Perşembe 10:17
  • Sıcak Hava Yerini Yağışlı Havaya Bırakacak21 Mayıs 2020 Perşembe 10:13
  • Paşaköy - Aslanköy arasındaki arazide trafo patladı yangın çıktı21 Mayıs 2020 Perşembe 09:47
  • ATAOĞLU: “Sesini Yükselten Açılımı Elde Etti, Sesini Çıkaramayan Kaderine Terk Edildi”21 Mayıs 2020 Perşembe 09:32
  • Turizm yatırımcısı açılışa sıcak bakmadı: "Acil önlem paketi şart"21 Mayıs 2020 Perşembe 08:56
  • KTAMS hemşireler için Yüksek Mahkeme’ye başvuruyor21 Mayıs 2020 Perşembe 08:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti