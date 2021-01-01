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Avustralya ‘yerli geçmişini’ yansıtmak için ulusal marşı değiştirdi

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Avustralyalılar 1 Ocak’tan itibaren ulusal marşlarının farklı bir versiyonunu söyleyecek.
Avustralya ‘yerli geçmişini’ yansıtmak için ulusal marşı değiştirdi

Değişikliği duyuran başbakan Scott Morrison, ülkenin yerli geçmişini yansıtmak adına, marşta Avustralya’yı anlatmak için kullanılan ‘genç ve hür’ ifadesinin artık söylenmeyeceğini belirtti.

‘Genç ve hür’ ifadesi yerine ‘bir ve hür’ ifadesi kullanılacak.

Başbakan Morrison, değişikliğin ‘birlik ruhu’ yaratacağını umduğunu söyledi.

Değişikliğin marştan bir şey götürmediğini ama çok şey eklediğini anlatan muhafazakar siyasetçi Morrison, “Değişiklik, ulus olarak kat ettiğimiz mesafeyi, hikayemizin 300’den fazla soy ve dil grubundan süzüldüğünü ve bizlerin yer yüzündeki en başarılı çokkültürlü ulus olduğunu kabul ediyor” dedi.

18’inci yüzyılda Britanyalı yerleşimciler tarafından sömürgeleştirilmeden önce 10 binlerce yılı aşkın süredir Avustralya topraklarında yaşayan yerliler, tanınmanın yanısıra maruz kaldıkları eşitsizliklerin de ortadan kaldırılmasını istiyor. Ülkede nüfusun yüzde 3.3’ünü oluşturan yerlilerin tarih ve kültürleriyle tanınmasına ilişkin son yıllarda çalışmalar hız kazandı. Bu konuda kapsamlı anayasa değişiklikleri de gündemde.

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