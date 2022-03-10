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Ay’daki meşhur adımların fotoğrafı açık artırmayla satıldı

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Ay’daki meşhur adımların fotoğrafı açık artırmayla satıldı
Ay’daki meşhur adımların fotoğrafı açık artırmayla satıldı

1969’da ilk kez insanlığın Ay’a adım attığı Apollo görevi sırasında çekilen de dahil 74 fotoğrafın bir koleksiyoncuya ait olduğu belirtildi. Danimarka’da açık artırmaya çıkarılan fotoğraflar arasında Buzz Aldrin’in meşhur Ay yürüyüşü 52 bin Danimarka kronuna (114 bin lira) alıcı buldu.

Neil Armstrong’un çektiği fotoğrafta Aldrin’in astronot başlığında yansıması görülüyor. Fotoğraf National Geographic ve Time dergilerine kapak olmuştu.

1968’de Apollo 8 görevi sırasında çekilen, insanlığın tanık olduğu ilk dünyanın doğuşunun renkli fotoğrafıysa en yüksek fiyata (88 bin 400 kron/146 bin lira) alıcı bulan parça oldu.

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