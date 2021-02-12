Aydemir Akbaş çarşaf giydi

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, çekimleri Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden 'Sünnet Çocuğu' adlı filmde rol aldı.
Yönetmenliğini Engin Temizer’in üstlendiği 'Sünnet Çocuğu' filminde Aydenir Akbaş, rol gereği çarşaf giydi.
Hürriyet'in haberine göre; usta oyuncu, “Film bana ilaç gibi geldi. Evde oturmaktan canım sıkılmıştı. Mafyadan kaçan ve at yarışı oynayıp borç batağında olan bir adamı canlandırıyorum” dedi.
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