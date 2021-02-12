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Aydemir Akbaş çarşaf giydi

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Aydemir Akbaş rol gereği çarşaf giydi
Aydemir Akbaş çarşaf giydi

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, çekimleri Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden 'Sünnet Çocuğu' adlı filmde rol aldı.

asas-002.jpgYönetmenliğini Engin Temizer’in üstlendiği 'Sünnet Çocuğu' filminde Aydenir Akbaş, rol gereği çarşaf giydi.

Hürriyet'in haberine göre; usta oyuncu, “Film bana ilaç gibi geldi. Evde oturmaktan canım sıkılmıştı. Mafyadan kaçan ve at yarışı oynayıp borç batağında olan bir adamı canlandırıyorum” dedi.

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