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Ayhan Taş'ın panik gecesi: Evli ya da değilim size ne?

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Oyuncu Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda görüntülendi.
Ayhan Taş'ın panik gecesi: Evli ya da değilim size ne?

Cihangir'de bir mekanda saat 02:30'da hesabı isteyen Ayhan Taş'ın yanında bulunan kız arkadaşları, mekandan çıkış yapmak istedi.

Bir anda patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran bir kadın, kot montu ile yüzünü saklamaya çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren kadın, "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın" diyerek bağırdı.

Kameraların çekimi karşısında şaşkınlık yaşayan oyuncu, "Arkadaşlar benim eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın" dedi.

Durumu düzeltmeye çalışan Ayhan Taş, "Gazeteci arkadaşlarım, yanımdaki kadınlar misafirlerimiz. Benim evli olduğumu biliyorsunuz, lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.

Yüzünü gizleyen gizemli kadın, parmağındaki alyansını soran muhabirlere, "Evli ya da değilim, size ne! Beni rezil ettiniz" diyerek, bağırdı.

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