Ayhan: Türkiye saç ekiminde Avrupa birincisi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Türkiye'nin saç ekimi işlemlerinde dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirterek, "Ülkemize saç ekimi amacıyla daha çok Körfez ülkeleri, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelenler var. Türkiye, saç ekimi konusunda son yıllarda çok iyi bir tanıtım ve pazarlama stratejisi uyguladı." dedi.

Prof. Dr. Ayhan, saç ekimi için Türkiye'yi tercih edenlerin büyük çoğunluğunun "sağlık turizmi" kapsamında aracı firmalar tarafından getirildiğini, bu kişilere havalimanı-otel-klinik arasındaki süreç ve hastane hizmetlerinin sunulduğunu aktardı.

Türkiye'nin hem hastane hem de otelcilik hizmetleri açısından birçok ülkeden önde olduğunu dile getiren Ayhan, yurt dışından gelenlerin klinik, hastane ve konaklama hizmetleri açısından memnun kaldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Sühan Ayhan, saç ekimi için talebin fazla olduğuna işaret ederek, basit gibi görünmekle birlikte uzun süren, komplikasyona açık ve hafife alınmaması gereken bir işlem olduğunu aktardı.

"Bu işin ucunda sadece memnuniyetsizlik değil, saçlı derinin kaybedilmesine kadar giden komplikasyonlar bulunmakta." diyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Türkiye saç ekimi işlemlerinde dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Ülkemize saç ekimi amacıyla daha çok Körfez ülkeleri, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelenler var. Türkiye, saç ekimi konusunda son yıllarda çok iyi bir tanıtım ve pazarlama stratejisi uyguladı. Saç ekimi konusunda dünyanın çekim merkezi haline gelen Türkiye'de, yurt içinden ve dışından başvuranların sayısı oldukça fazla. Sonuçlar genellikle çok iyi ve belki de bu talebin fazla olmasının en önemli sebeplerinden biri bu işlemin ucuz olduğu algısı."

"Türkiye'nin yurt dışından gelen talebi karşılayacak potansiyeli var"

Prof. Dr. Sühan Ayhan, "Türkiye, oldukça iyi yetişmiş hekim ve sağlık personeli potansiyeline sahip. Eğer bu potansiyeli doğru bir şekilde kullanabilirsek Türkiye gelecekte sağlık turizmi açısından ilk üçe çok rahatlıkla yerleşebilecek bir düzeydedir." dedi.

Arap ülkelerinden İstanbul'a doğrudan uçuş, fiyat avantajı, kaliteli hizmet gibi unsurların saç ekimini, sağlık turizmi açısından en önde gelen işlemlerden biri haline getirdiğini vurgulayan Ayhan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin mevcut plastik cerrahi ve dermatoloji alanında uzmanlaşmış 4 bin kadar uzman doktora sahip olduğu düşünülürse uygun şekilde kullanıldığında, bu uzmanların saç ekimiyle ilgilenen kısmının özellikle yurt dışından gelen talebi rahatlıkla karşılayabileceğini söyleyebiliriz. Ancak uzman hekimlerin yaptıkları ameliyatların mevcut güncel piyasaya göre daha maliyetli olacağını akılda tutmak gerekir."

"Aracı firmaların yeterlilik koşullarının denetlenmesi önemli"

Sağlık turizminin artırılması için önerilerde de bulunan Ayhan, Sağlık Bakanlığınca hızlı bir şekilde denetim mekanizmasının işletilmesi, saç ekimi gerçekleştiren merkezlerin web sayfalarının, televizyon programlarının ve sosyal medya aracılığı ile yaptıkları reklamların incelenmesi, sağlık turizmi yapan aracı firmaların yeterlilik koşullarının denetlenmesi ve hekim olmadıkları halde saç ekimi yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında hukuki yolların devreye sokulmasının güvenilirlik bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Ayhan, ayrıca yurt dışından gelecek kişilerin işlemlerinin hızlanması ve sağlıklı yürümesi için hastaların hekim veya hastaneyle önceden iletişime geçmeleri, bu işin basit bir işlem olmadığından yola çıkarak, ellerindeki veri ve tetkikleri paylaşmaları ve aracı firmaların bunu mutlaka bir öncelik olarak görmelerinin yararlı olacağını söyledi.

Ayhan, saç ekimi için yurt dışından gelenlerin işlem uygulandıktan sonra hemen ülkelerine dönmelerinin riskli olduğunu, belli bir süre Türkiye'de kalmaları gerektiğini bilmelerinin tedavinin başarısı için önem taşıdığını vurguladı.