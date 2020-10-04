Ayrılık sürecini acısız atlatmak ve tekrar aşık olmak mümkün. Peki, ayrılık acısı nasıl atlatılır?

The Journal of Positive Psychology” adlı bilimsel yayında yer alan çalışmaya göre, biten bir ilişkinin ardından tekrar iyi hissetmeniz 11 haftayı buluyor. Başka bir çalışmaya göre, biten bir evliliğin ardından iyileşmekse yaklaşık 18 ay sürüyor.

İlişki uzmanı Ammanda Major, ayrılık acısının nasıl atlatılabileceğini dört adımla açıklıyor.

BİTEN İLİŞKİNİZİN YASINI TUTMAK İÇİN VAKİT AYIRIN

Ayrılık acısı bazılarına ölüm acısı kadar ızdırap verebilir. Sevdiğiniz kişiyi her gün görememek ya da konuşamamak, onunla hiçbir bağlantınızın kalmaması, gözünüzü korkutabilir. Ancak, yolunuza devam etmeden önce bu gerçeği kabullenmek çok önemli. Ayrılık sürecini atlatmak için başka şeylerle kendimizi meşgul etmeye çalışsak da, bir ilişkinin sonlanması, onun muhasebesini yaptığımız bir yas sürecinden geçmeyi gerektirir. Hislerinizi bastırmak yerine onları rahat bırakmanız, iyileşme sürecinin ayrılmaz bir parçası. Bu süreç, kendinizi yeniden tanımanızı ve gelecekteki ilişkilerinizden beklentilerinizi fark etmenizi sağlayabilir.

KENDİNİZLE YENİDEN İLETİŞİM KURUN

Pek çok ilişkide önemli olan, “ben” anlayışından vazgeçip “biz” olabilmek. Ancak ilişkinin sonlanması da size kendiniz için bir şeyler yapmanız ve kendinizi nasıl konumlandırdığınızı belirlemeniz için eşsiz bir fırsat sunar. Kulağınıza klişe gibi gelebilir ama ilişkinin bitişi, size kendinizle yeniden iletişim kurma şansı tanır.

Yeni bir hobi edinmeniz veya arkadaşlarınızla tekrar yakınlaşmanız, kendinizle iletişim kurmak için iyi seçenekler olabilir. İyi hissetmenizi sağlayan aktivitelere zaman ayırmak, ailenizi görmek, yeni bir yeteneğinizi keşfetmek veya tatile gitmek, ayrılık sonrası ruh halinize iyi gelir. Ayrıca ayrılık acısını dindirmek için yeni bir ilişkiye yelken açmak yerine kendinize ve ilişkilerinize odaklanmak için vakit ayırın.

YARDIM İSTEMEKTEN KORKMAYIN

İnsanlar genelde bir ilişkiyi sonlandırma kararını aynı anda vermez. Bu sebeple bir taraf genellikle şaşırır. İşte bu durum, yas tutma sürecini uzatır. Bu şok duygusunun yanı sıra, çiftlerden biri ilişkiyi bitirdiğinde, reddedilme duygusu da ortaya çıkar.

İlişkinin sonlanması sizde bir şok hali yaratmışsa reddedilmiş gibi hissetmeniz ve kendi değerinizi sorgulamanız normal. Ancak partneriniz artık sizinle ilişki kurmak istemediğini ve uzlaşma şansı olmadığını açıkça söylüyorsa bunu kabullenin ve kendinize odaklanın.

Bir partnerin ilişkiyi bitirmesi, sizin sevilmeyen veya sevilmeye değer biri olmadığınız anlamına gelmez. Nerede yanlış yaptığınızı düşünmek yerine, o anda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak için neler yapabileceğinize odaklanın.

Eski sevgilinizi sosyal medyada engellemenin üzüntünüzü azaltacağını düşünüyorsanız, o zaman engellemeniz doğru olur. Çünkü o kişiyle ilgili daha az şey gördüğünüzde acınız da azalır.

Konuşmak da acının azalmasına yardımcı olur. Ancak arkadaşlarınızla ve ailenizle rahatça tartışabildiğiniz konuları konuştuğunuzdan ve sınırları belirlediğinizden emin olun. Eski sevgiliniz hakkında konuşmaya hazır olsanız bile onunla veya ilişkinizle ilgili kötü ifadeleri duymak iyi olmayabilir. Hislerinize dayanarak konuşmak daha faydalı olabilir ve çoğu zaman dışarıdan bir bakış açısının yönlendirmesi işe yarar. İlişkinizi hatırlatan eşyalardan uzak durmanız da faydalı olur. Ancak fotoğrafların ve hatırlanmaya değer bazı nesnelerin saklanması iyi olmakla birlikte size acı veriyorsa bunlardan kurtulmanız daha iyi olur.

Eski sevgilinize teslim etmeniz gerekenler varsa, bir arkadaşınız veya aile üyeleriniz aracılığıyla bunları teslim etmeniz ve onu tekrar görmemeniz baskı ve üzüntüyü hafifletebilir.

ZAMAN HER ŞEYİN İLACI

Şu an farkında olmasanız da incinme ve ihanet duyguları zamanla azalır. Aylar sonra, aynı acı hissedilmez.

Ancak, olumsuz duygularınız zamanla iyileşmiyorsa, profesyonel yardım almak faydalı olabilir. Canınızı sıkan düşünceler size ve gelecekteki ilişkilerinize zarar verebilir. Bu nedenle pozitif bir düşünce yöntemi edinmek çok önemlidir.

Ayrılık sonrasındaki ilk bir yıllık süreç zor olsa da, ilişkinin bitişinin, tamamen sizin suçunuz olmadığını kendinize hatırlattığınız takdirde, üzüntünün geçmesi gerekir. Ayrılık sadece bir tarafın hatasıyla ortaya çıkmaz. Bu yüzden ilişkiniz sona erdiği için kendinizi suçlamayın. Ama farklı olarak neler yapabileceğinizi düşünün.

Hala sorun yaşıyorsanız ve ayrılığın hayattan zevk almanızı engellediğini hissediyorsanız, biriyle konuşmak işe yarayabilir.

Olumsuz olan her şeyi bir kenara bırakıp sadece olumlu olanlara ve geleceğe odaklanmak, yaşananları geride bırakmanın anahtarı.

Bunu başarabilirseniz, aşkı tekrar bulduğunuzda, ona en iyi halinizle yaklaşabilirsiniz.

Derinden sevmek inanılmaz bir beceri. Bir gönül yarasının ardından hayatınıza devam ederken, size iyi gelecek olan tek şey de bu.