Babasını bıçakladı...

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, dün, Ay.Demet’te, 31 yaşındaki kişi evin bahçesinde, 69 yaşındaki babasını bıçakladığını yazdı.
Büyük ihtimalle mutfak bıçağıyla yaralanan 69 yaşındaki babanın, ameliyata alındığını ve durumunun ciddi olduğunu yazan gazete 31 saldırganın ise tutuklanarak sorguya alındığını belirtti.
Gazete babasına saldırma ve yaralama nedeninin henüz bilinmeyen zanlının sorgusunun ardından psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilmesinin söz konusu olacağını belirtti.
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