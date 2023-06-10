  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye’ye geldi

» »
Kasım 2021'de Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan bugün yeniden Türkiye’ye geldi.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye’ye geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bugün Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Nahyan ile Atatürk Havalimanı’nda bir araya geldi.

Görüşmeden fotoğrafların da paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la Atatürk Havalimanı’nda bir araya geldi” denildi.

Al Nahyan, Kasım 2021’de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilişkilerin bozulduğu BAE'yi 6 yıl aradan sonra Şubat 2022'de ziyaret etmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan bağımsızlığının 105. yılını kutluyor28 Mayıs 2023 Pazar 20:30
  • İki ülke savaş pozisyonuna geçti: Ölü ve yaralılar var28 Mayıs 2023 Pazar 12:59
  • Irak’tan ülkenin güneyini Türkiye sınırına bağlayacak 17 milyar dolarlık hızlı tren ve otoyol yatırımı28 Mayıs 2023 Pazar 09:36
  • İran-Afganistan sınırında çatışma27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:48
  • Hizbullah’dan İsrail’e sert uyarı: Uçuruma sürükler26 Mayıs 2023 Cuma 19:36
  • Katar: Avrupa daha derin bir enerji kıtlığı yaşayabilir23 Mayıs 2023 Salı 18:16
  • Hizbullah’tan bir ilk: Gövde gösterisi yaptılar22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:25
  • Ermenistan Başbakanı: Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’ın parçası olarak tanırız22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:15
  • İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi21 Mayıs 2023 Pazar 21:58
  • İran’da tepkilere rağmen idamlar sürüyor20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti