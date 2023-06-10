BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye’ye geldi

Kasım 2021'de Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan bugün yeniden Türkiye’ye geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bugün Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Nahyan ile Atatürk Havalimanı’nda bir araya geldi.

Görüşmeden fotoğrafların da paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la Atatürk Havalimanı’nda bir araya geldi” denildi.

Al Nahyan, Kasım 2021’de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilişkilerin bozulduğu BAE'yi 6 yıl aradan sonra Şubat 2022'de ziyaret etmişti.