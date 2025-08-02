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Baf’ta yapılan kazılarda antik mezar keşfedildi

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Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Baf’ta bulunan “Theoskepasti Kilisesi” çevresindeki arkeolojik araştırmalarda antik mezar keşfedildiğini açıkladı.
Baf’ta yapılan kazılarda antik mezar keşfedildi

Haravgi gazetesinin haberine göre Fedonos, ekiplerin şu ana kadar Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülen antik mezarda 7 iskelet bulduğunu ve bu iskeletlerin kilise çalışanlarına veya alt düzey din adamlarına ait olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Kazılar çerçevesinde oyulmuş bir kuyu ile çanak-çömlek parçaları da bulunduğunu kaydeden Fedonos, daha derinlere inildiğinde, antik Baf surlarının da tespit edileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Belediye ekiplerinin bir arkeolog gözetiminde çalışmalarını sürdürdüğünü ve bulguların değerlendirildiğini söyleyen Fedonos, arkeolojik araştırmaların, kurtarılması ya da öne çıkarılması gereken eserlerin olup olmadığını belirlemek için gerekli olduğunu ifade etti.

Fedonos, arkeolojik araştırmalar tamamlandığında, antik Baf surları üzerine inşa edilmiş tarihi “Theoskepasti Kilisesi”ni çevreleyen meydanın yenilenmesi için planlar oluşturulacağını kaydetti.

 

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