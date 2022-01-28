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Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı
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ORTADOĞU
28.01.2022 13:31
Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
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