  • BIST 4.939,88
  • Altın 1190.067
  • Dolar 19.0361
  • Euro 20.5207
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Bağımsızlık Yolu Girne’den Marksist Siyaset Dersi!

» »
Bağımsızlık Yolu Girne’den Marksist Siyaset Dersi!
Bağımsızlık Yolu Girne’den Marksist Siyaset Dersi!

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin organizasyonuyla Girne’de “Marksist Siyaset” dersi gerçekleştirildi. Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen ders, sınıf mücadelesi, proletarya, burjuvazi, iktidar, devlet gibi kavramları irdeledi.

 

Marksist bakış açısıyla, siyaset, yasal mücadele, parlamento mücadelesi üzerinde durulurken, farklı siyasetlerin bakış açıları ile de karşılaştırmalar yapıldı. “Marksizm’den önce işçi hareketi!”, “Bağımsız işçi partisinin fikrini ilk kim ortaya koydu?”, “Komünist Manifesto'da ortaya konan temel ilkeler nelerdir?”, “Seçimler, boykot ve parlamenter salaklık!” gibi konuların üzerinde durulurken, Marksist Siyasetin ana tartışma başlıklarının gelişiminin aktarılması ve daha derin bir sorgulama için temeller oluşturulma hedeflendi.

 

Bağımsızlık Yolu Girne bölge üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ders, iki buçuk saat sürdü.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti20 Mart 2023 Pazartesi 12:24
  • Girne Belediyesi’nden Yaşlılar Haftası Etkinliği20 Mart 2023 Pazartesi 11:13
  • Konuşayım diye aldığı telefonu geri getirmeyerek çaldı!17 Mart 2023 Cuma 11:25
  • Girne'de iş başvurusuna gittiği iş yerinde hırsızlık yaptı!17 Mart 2023 Cuma 11:24
  • Girne bölgesi elektrik kesintisi!17 Mart 2023 Cuma 08:50
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!16 Mart 2023 Perşembe 15:34
  • Girne Yarı Maratonu 2023 Ana Sponsoru belirlendi16 Mart 2023 Perşembe 14:57
  • Girne'de Trafik Kazası!16 Mart 2023 Perşembe 12:41
  • Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi16 Mart 2023 Perşembe 09:46
  • Şenkul, sağlık personelinin Tıp Bayramı’nı kutladı15 Mart 2023 Çarşamba 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti