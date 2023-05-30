Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Basın-Sen’i Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy ve beraberindeki heyet Basın Emekçileri Sendikası’na (Basın-Sen) ziyaret gerçekleştirdi.

Kişmir: Bağımsızlık Yolu’nun Adayı Bizler İçin Adı Gibi Umuttur!

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir kabul sırasında yaptığı konuşmada, Bağımsızlık Yolu ile basın sektöründe ve özel sektörde yer alan sorunlarla ilgili sürekli temas halinde ve ortak mücadele içerisinde olduklarını belirtti. Gerek basın emekçilerinin sorunlarında gerekse de Özel Sektöre Sendika talebinde Bağımsızlık Yolu ile verilen mücadelenin meclise taşınması verilen mücadeleyi daha ileri götüreceğini belirtti.

Basın emekçileri üzerinde uygulanan baskıların her geçen gün arttığını, Basın-Sen çok büyük bir oranda özel sektör emekçileriyle örgütlü olduğunu vurgulayan Kişmir, tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen Basın-Sen’in mücadeleden kopmadan emin adımlarla ilerlemeye çalıştığının altını çizdi. Yaşanan tüm olumsuzluklarda özellikle Bağımsızlık Yolu’nun mücadeleden geri durmadan Basın-Sen’in her zaman yanında durduğunu belirten Kişmir, “Bu gerçeklikle Bağımsızlık Yolu’nun adayı bizler için adı gibi umuttur” dedi.

Ersoy: Yasalar Basın Emekçilerini Susturmak Üzere Kullanılıyor

Ziyaret sırasında konuşan Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, basın emekçilerinin üzerinde kurulan baskıya tanık olduğunu belirtti. Gerek fikir ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan Fasıl 154 Müfsit Niyetli Yayınlar yasa maddesinin, gerekse de doğrudan basın özgürlüğünü etkileyen Özel Hayatın Gizliliği yasa maddesinin ve Bilişim Suçları Yasasının farkında olduklarını, ilgili yasaların basın emekçileri üzerinde baskı unsuru olduğunun altını çizdi.

Ersoy, Özel Hayatın Gizliliği yasası hazırlanırken Basın-Sen ve Bağımsızlık Yolu’nun bu yasanın basın emekçilerini susturmak için kullanılabileceği yönündeki uyarılarına kulak asılmamasına rağmen, yasa yürürlüğe girdikten sonra, gazetecilerin kamu yararını gözeten haber yapmalarına rağmen yasadan kaynaklı yargılanma süreçlerinin devam ettiğini, eğer yargılanma süreci ilerlerse basın emekçilerinin tutuklu olarak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacaklarını hatırlattı. Ersoy, bu yasaların hızlıca tadil edilip basın emekçilerin üzerindeki baskının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ersoy, Bilim Suçları Yasası’nın çocuk pornosu, sanal bet ve bankacılık sektörü için hazırlandığını, iddia edildiği gibi, amacı olan konularda hiçbir yasal suçlama yapılmadığını ancak basın emekçilerini susturmak üzere kullanıldığını söyledi. İlgili yasanın maddelerini kullanarak basın emekçilerinin yargılandığını söyleyen Ersoy, gazetecilerin laptop, telefon benzeri iletişim araçlarına mahkeme kararı olmaksızın el konulduğunu veya internet yayınlarının kesilebildiğini hatırlattı. Bu yasaların basın ve ifade özgürlüğüne engel olduğunu vurgulayan Ersoy, bu yasaların tadil edilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ersoy, basın emekçileri ile birlikte hareket edilen Özel Sektöre Sendika talebinin ve diğer tüm baskıları meclis kürsüsüne taşımaya ve gündem yapmaya hazır olduğunu belirterek, bu sorunları her yerde gündem yaratıp tartışmaya devam edeceklerini belirtti.