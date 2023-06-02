Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi’ni Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi’ni ziyaret ederek halkın kıyılara erişimi mücadelesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi aktivisti Yusuf Özgü Sertel, on yılı aşkın bir süredir devam eden mücadelenin siyasi ve hukuki bağlamda geldiği noktaya ilişkin bilgilendirmeler yaptı.

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi aktivisti Haydar Dolmacı ise; özellikle otel ve kumarhane baronlarının halkın kıyıya erişim hakkını gasp etmeye devam ettiğinin altını çizerek, sorunun çözümü için halktan yana politik bir iradenin gerekliliğini vurguladı.

Kıyılara Erişim Anayasal ve Meşru Bir Hak, Engellenemez!

Kıyılara erişim sorununun sadece denize girmek olarak algılandığını ve bunun yanlış bir algı olduğunu, kıyıların, yürüyüş yapmak, kitap okumak, dalgaları seyretmek gibi aktivitelerin yapılabilmesi için de erişilebilir olması gerektiğini belirten Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, insanların kıyılara erişmesinin Anayasal ve meşru bir hak olduğunu ifade etti.

Ersoy, halkın kıyılara erişimi konusunda yasama ve yargının görevini yerine getirdiğini ancak hem yerel hem de merkezi hükümetten oluşan yürütmenin görevlerini yerine getirmediğinin altını çizdi.

Ersoy: Rejim Partileri ve Patronlar İşlerine Geldiğinde Anayasayı Tanıyor

Bunun sebebinin ise politik tercihlerden kaynaklandığının vurgulayan Ersoy, rejim partileri ile sermayedarlar için sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda Anayasa’nın tanınır olduğunu, eğer çıkarları aksini işaret ediyorsa Anayasa’yı tanımadıklarını söyledi.

Öte yandan konunun ekolojik boyutuna da değinen Ersoy, kıyıların kar amacı güden yapılaşmalar ile tahrip edildiğini, otel ve kumarhanelerin kanalizasyonlarını denize boca ederek büyük bir çevre kirliliğine neden olduklarını belirtti.