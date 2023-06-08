Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Bulgaristan Göçmenleri Derneği ile Görüştü

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Bulgaristan Göçmenleri Derneği temsilcileri ile bir araya geldi.

1995 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bulgaristan Göçmenleri Derneği, pandemi döneminde gümrük kapılarının geçişlere kapanmasıyla Güney’deki Bulgaristan Elçiliği’ne ulaşmak konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını ve evraklarının süresi geçtiği için geçiş yapmakta problemlerle karşılaştıklarını dile getirdi. Çoğunluğu kktc vatandaşı olan Bulgaristan Göçmenleri Derneği üyeleri, uzun yıllardır ülkede yaşayıp vatandaşlık alamayan üyelerinin de olduğunu belirtti. Dernek temsilcileri, vatandaşlık alamayan dernek üyelerinin, 3. ülke vatandaşı oldukları gerekçesiyle sınır kapıları ve askeri bölge yakınında ev alamadıklarını söyleyerek, evin parasını ödedikleri halde tapu alamayan insanlar olduğuna dikkat çekti.

Dernek temsilcileri, devlet dairelerindeki işlemlerini yapabilmek için Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan veya vatandaşlığı olmayan Bulgaristan göçmenlerinden, temiz kağıdı ve bekarlık kağıdı gibi belgelerin istendiğini ifade etti.

Bulgaristan Göçmenleri De Karma Evlilik Mağduru

Bulgaristan göçmenlerinin bir kısmının karma evlilik mağduru olduklarını belirten dernek temsilcileri, aynı aile fertlerinden bazılarının Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alabilirken diğerlerinin alamadığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karma evliliklerden doğan çocukların kimliklerini yenilememesinden dolayı sorun yaşadıkları söyledi. Dernek temsilcileri, çocuklarına, güneyde bulunan Bulgaristan Elçiliği üzerinden ve resmi yollardan görevlendirilecek öğretmenler tarafından Bulgarca, Bulgaristan tarihi ve coğrafyası ile ilgili dersleri aldırmak istediklerini belirtti. Yurtdışında yaşayan insanlar için hazırlanan kitaplardan ve müfredattan yararlanmak istediklerini ifade eden dernek temsilcileri, bu imkanları devlet politikları nedeniyle kullanamadıklarını belirtti.

Bulgarca, Seçmeli Ders Olarak Müfredata Eklenmeli

Bağımsızlık Yolu’nun karma evlilik mağdurlarının sıkıntılarına karşı yıllardır verdiği mücadeleyi anlatan Ersoy, derneğin güneyde gerçekleştirebileceği eğitimlerin dışında, kuzeydeki ortaokul ve lislerde Bulgarca seçmeli dersinin de müfredata girmesi gerektiğini ve bunun en temel insan hakkı olduğunu söyledi.

kktc vatandaşlığı olan 2470 Bulgaristan göçmeni olduğuna dikkat çeken Ersoy, vatandaşlık almayanlarla birlikte bu rakamın üç binin üzerine çıktığını ifade etti. Bulgaristan vatandaşlığı olan göçmenlerin, kktc sürüş ehliyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nde araba süremediğini öğrenen Ersoy, Bulgaristan vatandaşı olmayan ve kktc vatandaşlığı olan göçmen çocuklarının ise kktc sürüş ehliyetlerinin geçerli olduğunu ifade etti.

Göçmenlerin Sıkıntıları Ele Alınacak, Gündemde Tutulacak ve Çözüm Önerileri Sunulacak

Bulgaristan Göçmenleri Derneği ile gerçekleştirilen buluşmada öğrenilen sıkıntılar karşısında şaşırdıklarını belirten Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun bu konuları toplantılarda ele alacağını, sıkıntıları gündeme getireceklerini ve çözüm önerileri için çalışacaklarını vurguladı.

Ersoy, dernek temsilcilerine Kimliksizler Derneği ile yapılabilecek ortak çalışma ile bazı sıkıntılarını çözümlenebileceğini aktardı.