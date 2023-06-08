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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
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KIBRIS
08.06.2023 16:10
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Yaklaşık 1 saat süren toplantı 13.40'da sona erdi.
Etiketler:
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