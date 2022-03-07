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BARAKA Tiyatro Ekibi “Little little into the middle” Oyununu Seyirciye Sunmaya Hazırlanıyor

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BARAKA Tiyatro Ekibi “Little little into the middle” Oyununu Seyirciye Sunmaya Hazırlanıyor
BARAKA Tiyatro Ekibi “Little little into the middle” Oyununu Seyirciye Sunmaya Hazırlanıyor

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı  “Little little into the middle” adlı oyun, Dünya Tiyatro Günü’nden itibaren Lefkoşa’daki parklarda seyircisiyle buluşacak.

Dernekten oyunun içeriği hakkında yapılan açıklamada “Pek çoğu tiyatro ile yeni buluşan 15-25 yaş aralığındaki gençlik ekibimizle, Shakespeare’in çeşitli oyunlarındaki soytarıları ve orman cinlerini günümüze taşıdık. Gezegenimizin ve ada yarımızın sosyal, politik, ekolojik sorunları ile gençliğin güncel meselelerini harmanladık. Kara mizahla da birleştirip tiyatral bir üslupla siz değerli seyircilerimize sunmak istedik.” ifadelerine yer veriliyor.

Oyun, W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in metinlerinden kolaj yapıldı; kısa skeçler ise ekipteki gençlerin yarattığı doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen Şansal tarafından yazıldı.

Kolaylaştırıcılığını Nazen Şansal’ın yaptığı oyunda, Alaşya Şansal Rahvancıoğlu: Anlatıcı Orman Cini, Burak Ateş: Hamlet ve Tavşan, Emel Karagözlü Cicibaba: Sakine Fırıldak, Feray Yalçuk: Yaşam Koçu Hayati Foss, İncilay Gök: Godot’yu bekleyen ve Öğretmen Orman Cini, Rojin Yıldırım: Asi(l) Köylü Heykeli ve Öğrenci Orman Cini, Selen Göl: Ağaç, Sevcan Tumay: Soytarı, Sevim Karaçoban: Soytarı, Sezgin Keser: Arif Çokbilir olarak rol alıyorlar.

Oyunun müziklerinin çoğu Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı tarafından icra ve kayıt edildi. Oyun, güncel sorunlarımızı mizahi bir üslupla sahneye taşırken, hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern danslarla da seyirciye mücadele neşesi vermeyi hedefliyor.

 

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