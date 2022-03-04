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‘Barış donatı’: Gelir Ukraynalı çocuklara bağışlanacak

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‘Barış donatı’: Gelir Ukraynalı çocuklara bağışlanacak
‘Barış donatı’: Gelir Ukraynalı çocuklara bağışlanacak

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde dokuzuncu gün. Şu ana kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Frankfurt’taki Huck isimli pastane dün Ukrayna bayrağının renkleriyle süslü donatlar satmaya başladı. Tanesi 1 avroya satılan donatlardan elde edilen gelirin tamamı savaştan kaçıp Frankfurt’a sığınan çocuklara bağışlacak.

Pastane sahiplerinin verdiği bilgiye göre sosyal medya hesaplarından duyurdukları andan itibaren yoğun ilgi gören kampanyayla 10 şubede yalnızca dün sabah 600 donat satıdı.

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